Sarah Nichols señaló a la producción de “Guerra de Vecinos” de proteger a Pascacio López tras denunciarlo por violación en octubre de 2022.

La actriz denunció a Pascacio López en 2022 y a casi cinco años del caso, una jueza determinó que el actor debía estar en prisión preventiva por 6 meses en Puente Grande, Jalisco.

En entrevista con TVNotas, Sarah Nichols reveló que informó de la agresión a la producción de “Guerra de Vecinos” con la intención de que la apoyaran, pero ocurrió todo lo contrario.

Sarah Nichols acusa a la producción de “Guerra de Vecinos” de proteger a Pascacio López

La serie “Guerra de vecinos”, producida por la compañía Incompliance, fue señalada por Sarah Nichols en su denuncia contra Pascacio López.

La actriz cuenta que llevaba dos días de conocer a Pascacio López cuando la agredió sexualmente, por lo que informó lo ocurrido a la producción de la serie.

Sarah Nichols, actriz. (@sarahnichols8)

Sarah Nichols declaró que esperaba que la producción la cobijara y la apoyara en el proceso legal contra Pascacio López, pero en lugar de eso fue revictimizada con preguntas incómodas.

Incluso, el showrunner de la serie cuestionó a Sarah Nichols “si realmente había sido violada”, lo provocó un momento de terror para la actriz.

“Protegieron a un violador. Callaron y lo premiaron”, expresó Sarah Nichols a la revista, donde mencionó que la hicieron sentir como si “ella hubiera sido el problema”.

Al final, Pascacio López no estuvo en la segunda temporada de “Guerra de Vecinos”, ya que fue detenido.

Sarah Nichols presenció cuando detuvieron a Pascacio López

Pascacio López estuvo 11 meses en la cárcel tras la denuncia de Sarah Nichols, pero fue liberado en febrero de 2023.

Tres años después, Pascacio López permanecerá 6 meses en prisión preventiva oficiosa y Sarah Nichols estuvo presente en la audiencia donde se tomó esta decisión.

La actriz estaba acompañada de sus dos abogados, evento del que aún procesa la detención de su agresor.

La jueza del caso de Sarah Nichols dictó dos meses de investigación complementaria y la actriz confía en las autoridades.