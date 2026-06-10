Sarah Nichols reaccionó al regreso de Pascacio López a prisión a cuatro años de la denuncia de violación en su contra.

La jueza del caso contra Pascacio López determinó la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que el actor fue trasladado al penal de Puente Grande en Jalisco.

Pascacio López fue denunciado por violación a inicios de 2022 y permaneció 11 meses en la cárcel, hasta que fue liberado en marzo de 2023.

Sarah Nichols reacciona al regreso de Pascacio López a prisión

Pascacio López habría ingresado al penal de Puente Grande la noche del martes 9 de junio, por lo que Sarah Nichols compartió su sentir tras el avance en su caso.

“Me siento tranquila, me siento aliviada, me siento... feliz que, por fin, después de tanto tiempo de esperar, nunca tendría que haber salido de la cárcel. Todos los jueces que han revisado el caso en todos estos años, cada uno me ha dado la razón en que estoy diciendo la verdad y que el lugar donde indica la ley que él tiene que estar es en la cárcel” Sarah Nichols

Sarah Nichols (Instagram/@sarahnichols8)

Sarah Nichols comentó que se sentía aliviada y feliz porque el caso avanzó a cuatro años de iniciar.

La actriz mencionó que Pascacio López nunca debió salir de prisión y se alegraba de que hubiera regresado.

Asimismo, reveló que estuvo presente en la audiencia con Pascacio López y se sintió en paz a pesar de estar cerca del presunto agresor.

“Hoy elegí intentar estar ahí dentro del tribunal, lo cual creo que fue una decisión correcta, atinada. Me sentí muy bien, a mí me gusta saber qué está pasando, entender el proceso” Sarah Nichols

Sarah Nichols expresó que se sintió protegida durante la audiencia y había cierta distancia entre ellos.

“Me sentí protegida porque yo me puse de un lado hasta la pared y luego estaban mis abogados, luego el MP y luego su abogado y luego él. Entonces sí había, digamos, cierta distancia y me sentí bien poder estar ahí” Sarah Nichols

Pascacio López continúa vinculado en proceso y en prisión

El abogado de Sarah Nichols explicó que la jueza del caso determinó que Pascacio López continúe vinculado a proceso por violación agravada e ingresara de nuevo a prisión.

“Como final decisión se toma que esta persona debe de continuar vinculada a proceso y se señala a la audiencia de hoy para que se le imponga la medida cautelar y se fije un plazo de investigación complementaria” Abogado de Sarah Nichols

Los abogados de ambas partes no han revelado el tiempo que se determinó para la investigación complementaria, donde las defensas deberán compartir pruebas.

Sarah Nichols y Pascacio López trabajaron juntos en la serie “Guerra de vecinos” y la presunta agresión habría ocurrido durante las grabaciones de este proyecto.

La actriz lleva cuatro años buscando justicia, mientras que Pascacio López también fue denunciado por Vanessa Bauche por violencia de género y daño moral.