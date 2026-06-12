La actriz Sarah Nichols de 44 años de edad, compartió que su proceso contra Pascacio López sigue tras cuatro años porque tomó como inspiración que tras la denuncia salieron más víctimas del actor.

Sarah Nichols aseguró que si Pascacio López de 55 años de edad, volvió a la cárcel fue porque nunca debió haber salido y si lo logró, fue por actos de corrupción que terminaron en su libertad.

Hay más víctimas de Pascacio López, dice Sarah Nichols

En una entrevista con Sale el Sol, Sarah Nichols habló del regreso a la cárcel de Pascacio López, a quien denunció por violación.

Si bien la denuncia de Sarah Nichols implicaría cárcel a Pascacio López, la acción legal de su otra víctima, Vanessa Bauche, lo liberó de cargos tras trabajo comunitario y la reparación del daño con 7 mil 800 pesos.

Sin embargo, la actriz argumentó que no son ellas las únicas víctimas de Pascacio López, pues tras darse a conocer la denuncia de forma pública en 2022, otras mujeres la contactaron para compartirles que vivieron lo mismo que ella.

Es así que Nichols dijo que en estas otras víctimas que han decidido no denunciar es que toma fuerza para seguir en el proceso legal tras cuatro años.

“Lo que me ayudó a tener la valentía desde el inicio, no fue siquiera mi caso (...) personas de su pasado se acercaron y me dijeron ‘sé que estás diciendo la verdad porque a mí también me pasó’, cuenta que llevaba años y años de abuso contra diferentes mujeres”. Sarah Nichols, actriz.

Pascacio López salió de la cárcel con actos de corrupción

Sarah Nichols exhibió que hay otras víctimas de Pascacio López, además de que el actor salió de la cárcel, anteriormente, con actos de corrupción.

La actriz argumentó tener pruebas de que Pascacio López logró salir de la cárcel tras 11 meses, pese a denuncia por violación y vinculación a proceso, debido a actos de corrupción.

“Puedo decirlo con confianza porque ya lo investigué, puedo decir con bastante certeza que a través de la corrupción, él logró salir de la cárcel. Lo que no tenía que haber sucedido”. Sarah Nichols, actriz.

Sin embargo, explicó que el mismo motivo de ser culpable lo regresó nuevamente a prisión por al menos seis meses. Posteriormente un juez reevaluará si Pascacio López es culpable o no.