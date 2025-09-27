La influencer y creadora de contenido Samii Herrera -de 31 años de edad- confirma la cita que le pidió Ricardo Pérez en junio de este año.

Para ese entonces, el comediante ya estaba en una relación con Susana Zabaleta, de 60 años de edad.

“Sí hubo una invitación a tomar un café”, revela Samii Herrera de un mensaje de Ricardo Pérez

Fue en un encuentro con la prensa que Samii Herrera fue cuestionada en torno a las acusaciones de infidelidad que enfrenta Ricardo Pérez, de 30 años de edad.

Al respecto, la influencer reconoció que el comediante sí entabló contacto con ella para que fueran a tomar un café.

Ricardo Pérez (Instagram/@ricardomedijo)

De acuerdo con Samii Herrera, el Ricardo Pérez le escribió que quería atender con ella una situación. “Él quería preguntarme algo”, reveló.

Sin embargo, la ex del comediante dejó en claro que por respeto a su relación actual declinó amablemente la invitación.

“Yo por respeto a mi pareja, yo fue de: ‘¿Sabes qué? No me interesa’, porque también ya no hay nada de qué hablar con él”, comentó.

En este sentido, Samii Herrera enfatizó que le deseó lo mejor a su ex. “Cada quien carga con sus culpas, cada quien hace y deshace”, finalizó.

Revelan contenido de los mensajes de Ricardo Pérez a Samii Herrera

Medios señalan que en el podcast Cállate los ojos se le dio lectura a los mensajes que Ricardo Pérez le envió a su ex.

Al parecer, las intenciones del comediante sí eran hablar de algo importante, pero no en un tono romántico como se ha dicho en múltiples espacios.

En los mensajes, Ricardo Pérez le reclamaba por una serie de declaraciones que había estado haciendo a la prensa.

Mismas en las que da a entender que el comediante le fue infiel con la cantante.

“No te fui infiel y ni conocía a Susana cuando tú y yo terminamos”, se leyó en el mensaje.

Al respecto, Ricardo Pérez mencionó que podían hablar las cosas con calma: “Si necesitas un paro o traes un pedo o nomas quieres preguntar algo aquí estoy”.

Fue en este momento donde el comediante invitó a su ex por un café, pero para que pudieran aclarar la situación en torno a su pasado.