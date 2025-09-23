Susana Zabaleta -de 60 años de edad- es abucheada en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México por los reporteros que alguna vez buscaban entrevistarla.

Este desencuentro tuvo lugar días después a que su novio Ricardo Pérez -de 30 años de edad- explotara contra la prensa por perseguirla y hacerla tropezar.

“Prensa digna”, gritan miembros de la prensa a Susana Zabaleta

En un video compartido en la cuenta del periodista de espectáculos, Ernesto Buitrón, se aprecia el recibimiento de la prensa hacia la cantante.

“Prensa digna”, se escucha corear a todos los reporteros presentes, esto mientras la cantante simplemente se ríe y se aleja de ellos.

Susana Zabaleta, actriz. (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Pese a lo ocurrido, Susana Zabaleta se dio el tiempo para tomarse fotos con algunos de sus fans.

De un momento a otro la cantante comenzó a levantar el puño al ritmo de los reclamos, lo que detonó abucheos en su contra.

También había prensa que seguía detrás de Susana Zabaleta para tratar de obtener alguna declaración.

Esto aún cuando el equipo de la cantante trataba de bloquear el paso de los reporteros tras el constante abucheo y acoso.

“¿Por qué no esperaron a Ricardo?“, increpa Susana Zabaleta tras ser abucheada

Hubo un par de reporteros que se las ingeniaron para alcanzar a Susana Zabaleta en su salida apresurada del aeropuerto.

Una de ellas aseguró a la cantante que la relación entre ella y la prensa siempre ha sido de respeto.

Sin embargo, Susana Zabaleta cuestionó el recibimiento que le dieron, resaltando que al comediante no le hicieron lo mismo.

“¿Por qué no esperaron a Ricardo?, él llegó desde las ocho de la mañana", mencionó la cantante con paciencia.

Finalmente, otro de los reporteros quiso saber de los rumores de infidelidad de Ricardo Pérez con una de sus exnovias.

“Con todo respeto, no le puedes decir a mi marido que es infiel, la verdad”, finalizó la cantante sin querer decir más del tema.

Susana Zabaleta responde a los abucheos y críticas de la prensa

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Susana Zabaleta habló del momento que vivió en su llegada a la Ciudad de México.

Lo que más recuerda del momento fue cuando escuchó a los reporteros gritar “prensa digna”.

Según la cantante, estaba de acuerdo con lo que gritaban, motivo por el que levantó el puño en señal de apoyo.

Sin embargo, este habría sido interpretado como una burla, lo que habría desatado los abucheos.

Mismos que, según Susana Zabaleta, son un acto de misoginia.

La cantante habló dio a entender que esta respuesta de la prensa fue por el sketch de La Cotorrisa en la que hacen burla a los periodistas de espectáculos.

De acuerdo con la cantante, ella no es responsable de la popularidad del podcast de su novio.

Por lo que la misoginia, según la cantante, se ve plasmada cuando todos los reclamos van dirigidos solo a la mujer.