Desde su pleito en el aeropuerto de la Ciudad de México reporteros no han soltado a Susana Zabaleta y la cantante responde.

Esto después de que miembros de este gremio lanzaran los rumores de que su novio Ricardo Pérez le había sido infiel con su exnovia.

“¿De verdad creen que nos van a separar?“: Susana Zabaleta por supuesta infidelidad de Ricardo Pérez

La cantante reapareció tras polémica en el aeropuerto y subsecuente burla de Ricardo Pérez al estilo de prensa de espectáculo en México.

En entrevista con María Julia Lafuente, la cantante habló de la respuesta de los reporteros a estas dos situaciones.

Susana Zabaleta, actriz. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

De acuerdo con Susana Zabaleta, el rumor de infidelidad surgió después del video que lanzó Ricardo Pérez con ayuda de sus amigos.

En este sentido la cantante dijo que la situación era muy triste, ya que intentaban separarlos por una situación que escaló de nivel.

Por lo que la respuesta de los reporteros solo fue el indicativo de que no les gustó verse reflejados en el video de su novio.

“No es bonito que hablen de tu vida personal, y fue lo que sintieron cuando Ricardo los expuso”, sostuvo la cantante.

Del mismo modo, Susana Zabaleta dejó en claro que su relación con Ricardo Pérez está más fuerte que nunca.

Pues en cuanto al tema de la infidelidad se dijo sorprendida de que quisieran separarlos por un rumor como el que empezaron a circular.

“La novia se prestó”, dice Susana Zabaleta de las declaraciones de la exnovia de Ricardo Pérez

Ya hablando el tema de la supuesta infidelidad, Susana Zabaleta no tuvo miedo en expresar lo que siente que pasó.

Y es que después de que surgió el escándalo, la exnovia de Ricardo Pérez, Samii Herrera, salió a confirmar algunas cosas.

Mismas en las que admitió haber recibido mensajes del comediante para que se vieran, tomaran un café y hablaran del pasado.

Al respecto, Susana Zabaleta supone que reporteros le pagaron para que saliera a dar esas declaraciones.