Mauricio Maillé es el nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), hicieron oficial su nombramiento este 10 de febrero a través de su sitio web y redes sociales.

El gestor cultural con especialidad en industrias creativas, exposiciones, museos y proyectos editoriales en México, Estados Unidos y Europa, asumirá su cargo el próximo 16 de febrero.

Mauricio Millé sustituirá a Daniel Garza Usabiaga, quien fue nombrado director de este importante museo en octubre de 2024.

Mauricio Millé (INBA.gob)

Museo Nacional de la Estampa también estrena directora

Además del nombramiento de Mauricio Maillé, el INBAL nombró a Laura Valencia como nueva directora del Museo de la Estampa (Munae).

Laura Valencia asumirá el cargo el 2 de marzo y sustituirá a Emilio Payán.

Laura Valencia (INBA.gob)

Remodelarán Museo del Palacio de Bellas Artes y Museo de la Estampa

Además de revelar la identidad de los nuevos titulares del Museo del Palacio de Bellas Artes y el Museo de la Estampa, el INBAL informa sobre los cambios que sufrirán.

A lo largo de este 2026 se realizarán mejoras en las instalaciones de ambos recintos, primordialmente en el Museo de la Estampa que este año conmemora 40 años de su fundación.

Así como se comprometen a dar continuidad a la programación e impulsar la innovación en la experiencia museística.