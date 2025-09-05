Rodrigo Márquez, hermano de Fofo Márquez, ve en las redes sociales el trampolín para alcanzar el éxito por lo que creó un curso para crear tu marca personal y ser un influencer de prestigio.

Proyecto que está dividiendo opiniones. Inevitablemente, Rodrigo Márquez, hermano de Fofo Márquez, hoy es blanco de la burla.

Rodrigo Márquez, hermano de Fofo Márquez lanza curso para crear “marca personal” y ser un influencer de prestigio

Rodrigo Márquez, quien se define como un creador de contenido digital, comunicado, empresario y un fashion boy, deja de lado los problemas de su hermano Fofo Márquez, para adentrarse a su nuevo proyecto.

Rodrigo Márquez, de 26 años, presenta “Creator Club”, el curso que te enseña a monetizar a través de las redes sociales, como en su momento lo hizo su hermano Fofo Márquez, de 28 años.

El creador de contenido desde el 2020 te enseña a utilizar las redes sociales para ser visible ya sea como influencer o para impulsar tu marca y/o negocio.

Rodrigo Márquez (@rodrigomarquezz / Instagram)

¿De qué trata el curso de Rodrigo Márquez, hermano de Fofo Márquez?

Creator Club, el curso de Rodrigo Márquez, famosos por ser el hermano Fofo Márquez, tiene una duración de dos semanas.

Tiempo en que el hermano de Fofo Márquez, Rodrigo Márquez, promete enseñarte a impulsar tus redes sociales y usar las estrategias correctas para aumentar tu visibilidad.

“Deja de gastar en estrategas de marketing que nada más te consumen y no te dan resultados”, dice y enseguida enlista todo lo que le aprenderás:

Tips y consejos reales

Ejemplos prácticos

Storytelling

Entenderás bien las plataformas

Cómo llegar a las marcas

Planificación

Edición

Estilo personal

Asimismo, Creator Club ofrece:

Guía inicial

Dos guías divididas en módulos 1 y 2

Dos videos explicando cada módulo

Dos clases vía zoom

¿Cuál es el costo del curso de Rodrigo Márquez, hermano de Fofo Márquez?

De acuerdo con Rodrigo Márquez, hermano de Fofo Márquez, tu puedes ser un experto en redes sociales y a su vez en prestigioso influencer en dos semanas, tiempo que dura su curso intensivo.

Si estás interesado en el curso del hermano del Fofo Márquez, Rodrigo Márquez, debes saber que:

Inicia el 25 de agosto

Dura dos semanas

Su costo es de 650 pesos a través de Mercadopago

Creator Club, curso de Rodrigo Márquez (rodrigo márquez)

Pese a que el empresario informa haber colaborado con importantes marcas como Givenchy, Fórmula 1, Red Bull, Marshall, Michael Kors, Elle, Vogue, Dior, Bvlgari, entre otras, la burla no se hizo esperar.

“Por favor si tienen la oportunidad de tomarlo déjenla pasar!”, “Como ingeniero de petróleo tenías más oportunidades y contactos por tu pasado familiar”,

“Ponte a vender fayuca mejor”, “Eres la mmda”, “Primer paso: ser privilegiado”, expresan entre los comentarios de la presentación del curso.

No obstante, también sus seguidores lo apoyan y le desean lo mejor con su nuevo proyecto.