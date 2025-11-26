Edith, víctima del Fofo Márquez, no ha recibido la reparación del daño a casi un año de que sentenciaran al influencer.

El 29 de enero de 2025, Fofo Márquez fue sentenciado a 17 años y 6 meses de prisión por tentativa de feminicidio, tras atacar a Edith durante un percance vial.

Edith Márquez no ha recibido la reparación del daño que Fofo Márquez le debe pagar

Un juez determinó que además de la sentencia en prisión, Fofo Márquez -de 28 años de edad- debía pagar una reparación del daño.

A 10 meses de que Fofo Márquez fuera sentenciado, Edith Márquez no ha recibido el dinero que le corresponde por el delito de tentativa de feminicidio.

En entrevista con Gerardo Escaleno, Edith reveló que no ha recibido la reparación del daño correspondiente y tampoco el pago de gastos médicos.

Se determinó que por gastos de atención psicológica serían 20 mil pesos.

Edith explica que el proceso legal sigue abierto, pues no se han cumplido con sentencia que el juez determinó para el Fofo Márquez.

“Yo nunca he recibido un peso. Todo lo he sustentado de mi bolsillo (...) Yo a la fecha no he recibido absolutamente nada (…) ¿Por qué razón? Porque todavía no concluye“ Edith Márquez

Edita relata que vive con secuelas del intento de feminicidio, pues perdió un implante mamario y tiene problemas respiratorios cuando se agita.

Además, padece ansiedad y episodios de miedo a raíz de la golpiza que le propinó el influencer en un estacionamiento.

Fofo Márquez no estaría en la cárcel si se hubiera disculpado

Edith estuvo hospitalizada 11 días tras ser atacad por Fofo Márquezy el inlfuencer no se acercó a ella durante este tiempo.

En marzo de 2024, Edit denunció a Fofo Márquez y se hizo público el video donde se ve que el influencer golpea brutalmente a la víctima.

En diversas ocasiones, Edith ha detallado que si Fofo Márquez se hubiera acercado a ella para disculparse y enfrentan sus acciones, el caso hubiera tomado otro rumbo.

Durante todo el proceso en contra de Fofo Márquez, el influencer solo se disculpó una vez con Edith y ella siente que el gesto no fue sincero.

Fofo Márquez tuvo la oportunidad de aceptar un proceso abreviado y permanecer solo 11 años en prisión, pero lo rechazó.