Tremendo pleito se armó en Chisme TV, el programa en YouTube de Verónica Gallardo donde por la diferencia de opiniones sobre Fofo Márquez -de 27 años de edad- terminaron hasta saliendo del aire.

Los espectadores de Chisme TV presenciaron el momento en el que los conductores no estuvieron de acuerdo, acusándose de “no hacer la tarea”; es decir, no investigar sobre el tema.

Sin embargo, no todo quedó ahí, sino que Rodrigo Fragoso mandó a la “mierda” todo y hasta canceló el en vivo con Verónica Gallardo y Jackie Arroyo.

La diferencia de opiniones entre el tema de Fofo Márquez y las perspectiva que tiene cada periodista sobre la nueva información, se hizo evidente en Chisme TV de Verónica Gallardo.

Fue a través del programa en vivo del 30 de enero de 2025, que el programa escaló de nivel por Fofo Márquez y la sentencia que recibió.

Y es que Verónica Gallardo y Rodrigo Fragoso comenzaron a pelear en vivo por Fofo Márquez.

La transmisión iba con regularidad, hasta que los ánimos comenzaron a encenderse entre Rodrigo Fragoso y Verónica Gallardo por la perspectiva sobre el tema de Fofo Márquez.

Esto debido a que para la famosa periodista, Rodrigo Fragoso podría estar cayendo entre los rumores de redes sociales, sin pruebas de lo que testigos vieron al momento en que agrede a Edith.

Fue ahí que Rodrigo Fragoso se negó y replicó explicando que había fuentes donde los testigos hablan de ello y asegurando que a su perspectiva Edith Márquez tuvo que haber sido “prudente” y hablarle al seguro o a la policía antes que acercarse a reclamarle a Fofo Márquez por el golpe.

Entre el calor de la plática, Verónica Gallardo intentó calmar la situación admitiendo “a los dos se nos sube el apellido a la cabeza”, señalando que ambos defenderían su punto a capa y espada.

El calor de la plática subió cuando las conductoras acusaron a Fofo Márquez de agredir sin razón, y a Rodrigo Fragoso de que no hubo prudencia en ninguno.

“Aquí está, no que no dio entrevista con Adela Micha, hay que informarse sino hacemos la tarea no podemos comentar estupideces aquí también ¿no? Yo no hablo al tonto”.

Rodrigo Fragoso, RP.