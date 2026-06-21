La celebración del cumpleaños 16 de Cristiano Ronaldo Jr. se vuelve viral en redes porque hasta hubo mariachis que interpretaron música tradicional mexicana.

El hijo mayor de Cristiano Ronaldo tuvo una fiesta especial con temática de fútbol organizada por Georgina Rodríguez, quien mandó un mensaje a su hijo.

“Aunque midas casi 2 metros, siempre serás mi niño pequeño. Te deseo una vida llena de amor, salud y éxitos, y que nunca pierdas ese corazón tan noble que te hace especial. Mamá, papá y hermanos, te amamos.” Georgina Rodríguez

El festejo ocurrió mientras su padre Cristiano Ronaldo disputa el Mundial 2026 con la Selección de Portugal.

Así fue la celebración del cumpleaños 16 de Cristiano Ronaldo Jr. que se hizo viral

Vía redes, se difundió cómo fue el cumpleaños 16 de Cristiano Ronaldo Jr, rodeado de familia y amigos.

El momento más viral se dio cuando tras apagar las velas del pastel aparecieron unos mariachis y cantaron algunas canciones mexicanas.

Hacia el final del tema de “Feliz cumpleaños”, los mariachis desearon lo mejor al hijo mayor de Cristiano Ronaldo.

De igual forma, Cristiano Ronaldo Jr. se tomó una foto usando el sombrero de mariachi.

El cumpleaños contó con una temática de futbol y decoración personalizada en la residencia donde vive la familia del astro portugués, en donde se colocaron las iniciales JR7.

A lo largo de las imágenes compartidas por Georgina Rodríguez se aprecia que hubo una fiesta en la piscina.

Además de que se los invitados disfrutaron de paella y diversas atracciones como tiro al blanco, juegos de sumo inflable.

Dentro de las actividades también los invitados y Cristiano Ronaldo Jr. aprovecharon para mostrar sus habilidades con el balón.

Para nadie es un secreto que el hijo de Cristiano también es un fanático del fútbol y algunos esperan que brille en las canchas como su padre.