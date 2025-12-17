Dorismar, modelo y playmate argentina, se encuentra en medio de la polémica luego de que se enfrentó a varias complicaciones tras unas cirugías estéticas fallidas.

Tras las complicaciones a las que se enfrentó, Dorismar viajó a Colombia para una nueva cirugía, sin embargo muchas personas se han cuestionado sobre quién es la modelo argentina.

¿Quién es Dorismar, modelo y playmate argentina?

Dora Noemí Kerchen, conocida como Dorismar, nació el 14 de marzo de 1975 en Buenos Aires, Argentina, es una influencer, modelo, cantante, actriz y presentadora.

Dorismar (Tomada de video)

Desde joven se destacó por su belleza y carisma, lo que la llevó rápidamente a generar una base de seguidores.

Se ha dado a conocer por su trabajo en la televisión mexicana y estadounidense.

A través de sus redes sociales, Dorismar suele mostrar su vida diaria y proyectos laborales.

Tras una trayectoria de más de dos décadas, Dorismar se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del espectáculo latino.

¿Cuántos años tiene Dorismar, modelo y playmate argentina?

Dorismar tiene 50 años de edad.

¿Quién es el esposo de Dorismar, modelo y playmate argentina?

Dorismar se encuentra casada con Alejandro Schiff, quien también ha sido su representante.

Dorismar (@dorismartv / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Dorismar, modelo y playmate argentina?

Dorismar es del signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Dorismar, modelo y playmate argentina?

Dorismar tiene una hija llamada Renatta.

¿Qué estudió Dorismar, modelo y playmate argentina?

No hay información pública sobre los estudios de Dorismar.

Dorismar (@dorismartv / Instagram )

¿En qué ha trabajado Dorismar, modelo y playmate argentina?

Dorismar inició su carrera como modelo en Argentina a los 17 años, en 2000 se mudó a Miami y se unió a Univisión.

Su carrera en la televisión comenzó como presentadora del programa “Caliente” y como colaboradora en “El Gordo y la Flaca”, donde rápidamente ganó popularidad.

Esta exposición le abrió puertas en el mercado de Estados Unidos, específicamente en Miami.

A inicios de los 2000 Dorismar destacó por ser uno de los rostros más bellos de la televisión en América Latina.

Realizó portadas en revistas como “Playboy” en 2003 y lanzó calendarios anuales en Estados Unidos.

Tras su llegada a México en 2007, se incorporó a Televisa en programas como “La Parodia”, “Desmadruga2” y “La Familia P. Luche”.

También ha tenido roles en telenovelas como “Triunfo del amor”, “Alma de hierro” y “Gata salvaje”.

Posó para ediciones mexicanas de “Playboy” (2007)," H para Hombres" (2009) y lanzó su carrera musical con un álbum grabado en Los Ángeles.

En los últimos años se ha vuelto una figura muy popular en redes sociales.

Dorismar (@dorismartv / Instagram )

¿Qué le pasó a Dorismar en el rostro?

Dorismar se sometió a múltiples procedimientos con la intención de mejorar ciertos rasgos faciales, pero lo que siguió fue una serie de resultados adversos que comenzaron con una rinoplastia mal ejecutada y derivaron en complicaciones posteriores.

La modelo y playmate argentina compartió que vivió un difícil momento luego de que se sometió a varias cirugías plásticas que no salieron como esperaban.

El origen del problema se remonta a una intervención estética realizada en 2023 cuando buscaba corregir una ligera asimetría en la nariz mediante una rinoplastia.

De acuerdo con TVNotas, Dorismar se sometió a un retoque en su nariz, procedimiento que se hizo como parte de una colaboración con una clínica especializada.

Sin embargo, no obtuvo los resultados esperados por lo que se sometió a una segunda y tercera operación con el mismo médico con el objetivo de mejorar el resultado inicial.

Durante una de esas intervenciones, se habría colocado un implante artificial sin su consentimiento, lo cual complicó aún más el cuadro clínico.

Dorismar se preocupó ya que su imagen ha sido parte central de su carrera, de acuerdo con el medio la modelo enfrento episodios de depresión y angustia.

Tras este complicado proceso, Dorismar viajó a Colombia para operarse con otro médico y poder mejorar su rostro.

Dorismar reapareció en sus redes sociales y se mostró feliz porque tal parece que los resultados de esta cirugía son buenos.

“Para los que no saben, después de haber atravesado una mala praxis, viajé y me encuentro hoy en Colombia, Bogotá me vine a operar con una eminencia de médico, estoy obteniendo muy buenos resultados, algo vi por ahí ya y me encuentro muy feliz; estoy en rehabilitación, es mi primer día, mañana voy a estar mucho mejor” Dorismar