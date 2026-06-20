Dua Lipa comparte fotos de su boda con Callum Turner

Dua Lipa sorprende a sus seguidores al compartir fotografías inéditas de su boda con Callum Turner, donde dejó ver su espectacular vestido de alta costura de Chanel diseñado por Matthieu Blazy.

La cantante y el actor Callum Turner realizaron una ceremonia civil en Londres seguida de una lujosa fiesta de tres días en Sicilia, Italia.

Dua Lipa comparte fotografías inéditas de su boda con Callum Turner

Dua Lipa compartió en sus redes sociales fotografías oficiales de su boda con Callum Turner, celebrada semanas atrás en Italia.

Estas imágenes, capturadas por el reconocido fotógrafo de moda británico David Sims, revelaron por fin los detalles del esperado enlace.

Bajo el pie de foto “Mr. & Mrs.” (“Señor y señora”), Dua Lipa mostró momentos íntimos, románticos y cándidos de su unión en lo que se ha descrito como una de las bodas de lujo más icónicas del año.

Las fotos muestran a la pareja brindando y en tomas cándidas que reflejan su felicidad.

Tras haberse casado por lo civil en Londres el 31 de mayo de 2026, la pareja celebró una fiesta de tres días, del 5 al 7 de junio, en la histórica Villa Valguarnera, una mansión barroca del siglo XVIII cerca de Palermo, Sicilia.

El menú, a cargo del chef con estrella Michelin Tony Lo Coco, consistió en platillos tradicionales sicilianos como pasta con berenjena, panelle, crocché y postres como cannolis y cassata.

Entre los asistentes estuvieron:

Elton John (quien interpretó “Your Song” para los novios)

Donatella Versace

Charli XCX

Troye Sivan

Mark Ronson

Joe Alwyn

Shakira

Así fue el vestido de novia que usó Dua Lipa en su boda con Callum Turner

Las fotos compartidas por Dua Lipa revelaron un detalle muy especial; el vestido principal que la artista utilizó para la ceremonia en Sicilia.

Se trató de un diseño de Chanel Haute Couture creado a medida por Matthieu Blazy, siendo este el primer vestido de novia de alta costura que diseña para la firma.

Dua Lipa lució un vestido blanco, largo y ajustado, con escote halter, espalda baja profunda adornada con lazos artesanales y una cola de dos metros.

Incluyó 480,000 cuentas y cristales bordados a mano por el Atelier Montex. La cola y el diseño incorporaron 25,000 plumas aplicadas por la maison Lemarié.

Además de que contaba con un velo de tul de seis metros sostenido por un tocado cuyo bordado tomó aproximadamente 3,220 horas de trabajo.

Sus zapatos fueron de satén blanco hechos a medida por la histórica casa parisina Massaro.

Por su parte, Callum Turner vistió un traje negro a medida de Louis Vuitton, complementado con una flor roja como boutonnière.

Dua Lipa no se limitó a un solo diseño durante el fin de semana:

Viernes (Cena de bienvenida): Usó un vestido de cuero blanco de Bottega Veneta con falda de plumas de avestruz.

Domingo (Brunch de despedida): Optó por una pieza transparente de encaje floral firmada por Chloé.

Boda Civil: Para su enlace en Londres, lució un conjunto de Schiaparelli Haute Couture inspirado en el estilo de Bianca Jagger, con un sombrero de ala ancha y guantes blancos