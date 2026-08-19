Robin Williams volvió a Instagram gracias a sus hijos Zak, Zelda y Cody, quienes reactivaron la cuenta oficial del actor para conmemorar su 75 aniversario y proteger su legado frente al auge de la inteligencia artificial.

“Al conmemorar el que habría sido el 75.º año de vida de nuestro padre, nos llena de gratitud ver cómo nuevas generaciones descubren su obra, mientras sus seguidores de siempre continúan celebrando la alegría que él aportó a sus vidas. A medida que la tecnología evoluciona, queremos que este espacio sea un lugar seguro y de confianza donde las historias, fotos, vídeos y recuerdos compartidos reflejen su legado con autenticidad, calidez y esmero”. Comunicado hijos de Robin Williams

La familia explicó que el perfil de Robin Williams servirá para compartir contenido auténtico que refleje el humor y talento único del protagonista de Patch Adams, en respuesta al uso creciente de su imagen y voz en deepfakes.

Con más de 435 mil seguidores, la cuenta de Instagram de Robin Williams ya recibió mensajes de celebración de sus fans.

Reactivan Instagram de Robin Williams para proteger el legado del actor ante la IA

El objetivo que tienen los hijos de Robin Williams al reactivar el perfil de Instagram del actor de Patch Adams es proteger su legado de la inteligencia artificial.

Con el desarrollo de la IA aumentó de forma significativa el uso de la imagen y voz de Robin Williams en publicaciones deepfake en redes sociales e internet.

Ante tal situación, Zak, Zelda y Cody Williams puntualizaron que reactivar la cuenta de Instagram de su padre es una forma de compartir al mundo contenido auténtico que muestre el talento y humor único que tenía el querido actor.

Su intención es recordar la extraordinaria vida y obra de su padre, quien aseguraron aún sigue inspirándolos y “deleitando a personas de todo el mundo”.

Robin Williams vuelve a Instagram: sus hijos buscan proteger su legado de la IA (@therobinwilliams / Instagram)

Hasta el momento, el Instagram oficial de Robin Williams (@therobinwilliams) cuenta con 435 mil seguidores.

Pese a que la última publicación en el perfil fue el 31 de julio de 2014, muchos fans de Robin Williams ya se hicieron presentes en la caja de comentarios para celebrar que la cuenta está de nuevo activa.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la familia de Robin Williams se muestra en contra del contenido generado con IA sobre su padre.

En 2025, Zelda Williams pidió que le dejaran de mandar fotos y videos de su padre realizados con inteligencia artificial.