El mundo del cine y la comedia perdió a uno de sus íconos más queridos el 11 de agosto de 2014: Robin Williams fue encontrado sin vida en su residencia de California a los 63 años.

Ganador del Oscar por Good Will Hunting y protagonista de clásicos como Mrs. Doubtfire, Patch Adams y Jumanji, el actor luchaba contra una fuerte depresión y problemas de adicciones.

La muerte de Robin Williams fue confirmada por la oficina forense del Condado de Marin y dejó un legado artístico que sigue inspirando generaciones.

Robin Williams luchó contra la depresión y el alcoholismo

A través de The Wrap se ha reportado la muerte de Robin Williams, actor de 63 años de edad.

“Robin Williams falleció esta mañana. Él había estado luchando contra la depresión severa en los últimos tiempos”, dijo Mara Buxbaum. “Esta es una pérdida trágica y repentina. La familia pide respeto a su intimidad en este momento tan difícil”, agregó.

Susan Schneider, esposa de Williams añadió: “Esta mañana, he perdido a mi marido y a mi mejor amigo, mientras que el mundo perdió a uno de sus artistas más querido y hermoso humano, estoy totalmente desconsolada. En nombre de la familia de Robin, estamos pidiendo privacidad durante nuestro tiempo de profundo dolor”.

Al ganador del Oscar por Good Willing Hunting en 1998, le sobreviven su esposa y sus tres hijos.

Forense del Condado de Marin confirmó la muerte de Robin Williams

Mientras tanto la oficina de División Forense del Condado de Marin dio el siguiente anuncio:

El 11 de agosto de 2014, aproximadamente a las 11:55 am, El Condado de Marin Comunicaciones recibió una llamada telefónica al 911 reportando que un adulto de sexo masculino había sido localizado inconsciente y no respiraba dentro de su residencia en áreas no incorporadas a Tiburon, California.

La Oficina del Sheriff, así como el Departamento de Bomberos de Tiburon y el Distrito de Protección contra Incendios Marin fueron enviados al incidente con el personal de emergencia que llegó a la escena a las 12:00 pm.

El sujeto masculino, pronunciado como fallecido a las 24:02 se ha identificado como Robin McLaurin Williams, de 63 años de edad.

Una investigación sobre la causa, la forma y las circunstancias de la muerte está en marcha por las División de Investigaciones y Oficina Forense.

La información preliminar desarrollada durante la investigación indica el Sr. Williams fue visto por última vez en su residencia, donde reside con su esposa, aproximadamente a las 10:00 pm del 10 de agosto de 2014.

El Sr. Williams fue localizado esta mañana poco antes de la llamada del 911 que fue hecha por al Condado de Marin Comunicaciones. En este momento, la División Forense Oficina del Alguacil sospecha que la muerte habría sido un suicidio por asfixia, pero una investigación exhaustiva debe completarse antes de que se tome una determinación final.

Un examen forense está programada para el 12 de agosto 2014 con las pruebas de toxicología posterior a realizar.

Robin Williams protagonizó recientemente la comedia de CBS “The Crazy Ones”

En diciembre de este año, William volverá a la pantalla grande con Night at the Museum: Secret of the Tomb, en el papel de Teddy Roosevelt.

El nacido en Chicago saltó a la fama por su trabajo en el spinoff de Mork and Mindy, ‘Happy Days’, posteriormente hizo grandes actuaciones en “Good Morning, Vietnam”, “The Fisher King” y “Good Will Hunting”, que le valió un Oscar a Mejor Actor de Reparto. No olvidemos “Jumanji”, “Flubber”, “House of D”, “Robots”, “Happy Feet Two”, y “License to Wed”, entre otras.

Lamentablemente su éxito se empañó cuando por su adicción a la cocaína durante los años 70 y 80, mismas que decidió dejar cuando el actor y su amigo John Belushi murió. No obstante, en el 2006 Williams nuevamente cayó en las drogas sumando otra adicción: el alcoholismo, así que volvió a ingresar a una clínica de rehabilitación.

El actor volvía a enfrentarse a sus demonios, el pasado mes de julio había ingresado a rehabilitación para tratar sus problemas de alcoholismo.

Descanse en paz.