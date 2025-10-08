Zelda Williams es hija del fallecido actor Robin Williams, a quien han estado recreando con inteligencia artificial por medio de fotos y videos.

Esta situación fue denunciada por la cineasta, enviando un poderoso mensaje sobre el uso de la IA.

¿Quién es Zelda Williams?

Zelda Rae Williams es hija de Robin Williams y la productora Marsha Garces.

Su carrera no está alejada de la de sus padres, pues Zelda Williams se ha desempeñado como actriz, directora, productora y escritora.

Zelda Williams (Shayan Asgharnia)

Su debut como actriz fue 2004 en la película House of D junto a su padre, Robin Williams.

En entrevistas, Zelda Williams reconoció haberse alejado de la actuación por inseguridad de no encajar en diversos proyectos.

Esto más que nada porque no sentía que cumplía con los estándares de la industria, lo que la llevó a compararse con otras actrices.

Motivo por el cual se enfocó más a estar detrás de las cámaras como directora o escritora.

¿Cuántos años tiene Zelda Williams?

Zelda Williams nació el 31 de julio de 1989; en la actualidad tiene 36 años de edad.

¿Quién es el esposo de Zelda Williams?

Hasta donde se sabe, Zelda Williams no está casada, además de que no se conocen muchos detalles de su vida privada.

¿Qué signo zodiacal es Zelda Williams?

De acuerdo con la astrología, Zelda Williams nació bajo el signo de Leo.

Zelda Williams y su padre, Robin Williams (Frazer Harrison/Getty Images)

¿Quiénes son los hijos de Zelda Williams?

Zelda Williams no tiene hijos.

¿Qué estudió Zelda Williams?

Se desconoce el grado académico de Zelda Wiliams, así como las escuelas en las que haya llevado a cabo su formación profesional.

¿En qué ha trabajado Zelda Williams?

Entre los trabajos más destacados de Zelda Williams se encuentran como la voz de Kuvira en Avatar: La leyenda de Korra.

Como directora, Zelda Williams estuvo detrás de la película de 2024 Lisa Frankenstein.

Zelda Williams critica a la IA por fotos y videos que le mandan de Robin Williams

En octubre de 2025, Zelda Williams hizo un llamado por medio de su cuenta de Instagram a todos aquellos usuarios que le envían fotos de su papá generadas con IA.

Esta situación no fue tomada de la mejor manera por la cineasta, por lo que expresó su molestia.

Zelda Williams apeló a la “decencia” de las personas por respeto a la memoria de Robin Williams.

“Simplemente dejen de enviarme videos con IA de papá”, dijo la actriz por todo el material que le han hecho llegar.

Del mimo modo, se lanzó contra la inteligencia artificial, esto al decir que no otorga nada productivo a la humanidad.

“No están haciendo arte, están haciendo asquerosos hot dogs sobreprocesados con las vidas de seres humanos”, sentenció la cineasta.