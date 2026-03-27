Las imágenes creadas con inteligencia artificial se encuentran en redes sociales, noticias falsas y hasta fraudes digitales, algo que también es conocido como deepfake.

Este fenómeno llamado deepfake, se ha vuelto cada vez más sofisticado y común, lo que hace más difícil distinguir lo real de lo manipulado, por lo que te decimos qué es y cómo detectarlo.

¿Qué es un deepfake?

Un deepfake es un contenido ya sea una imagen, audio o video que ha sido generado o alterado mediante inteligencia artificial para simular que una persona dijo o hizo algo que nunca ocurrió.

El término viene de la combinación de deep learning que significa aprendizaje profundo, y fake que es falso; es decir que básicamente, son contenidos generados mediante IA para que parezcan reales.

Estas creaciones deepfake utilizan modelos avanzados de aprendizaje de Inteligencia Artificial para imitar rostros, voces y gestos con gran precisión de cualquier persona.

Aunque pueden usarse con fines creativos o de entretenimiento, ahora también representan un riesgo cuando se emplean para cosas negativas como:

Desinformación

Suplantación de identidad

Manipulación mediática

¿Qué es y cómo identificar un deepfake? (Tom Kotov / Unsplash)

¿Cómo detectar imágenes generadas con IA?

A pesar de su realismo, los deepfakes tienen detalles para reconocer cuando es que son imágenes generadas con IA, por lo que te decimos cómo identificarlos:

Detalles inconsistentes Iluminación y sombras raras Texturas poco naturales Elementos repetidos o distorsionados Falta de contexto verificable Uso de herramientas de verificación

1. Los deepfakes suelen tener detalles inconsistentes

Para saber si una imagen ha sido generada con IA, hay que revisar los detalles como: manos, dientes, ojos y fondo, pues la inteligencia artificial suele tener errores como dedos extra, miradas raras o elementos deformes.

2. La iluminación en las imágenes de IA no coinciden

En las imágenes con IA, las sombras o reflejos casi siempre no coinciden on la fuente de luz, e incluso pueden llegarse a verse demasiado artificiales.

3. Las texturas no son naturales

La piel puede parecer demasiado perfecta o sin imperfecciones reales, siendo este uno de los detalles que más revelan cuando una imagen ha sido creada con IA.

4. Hay elementos que se repiten o se distorsionan

Los fondos con patrones duplicados, letras ilegibles o accesorios deformes son claras señales de que la imagen no es natural y fue hecha con algún programa de inteligencia artificial.

5. No hay contexto o fuente confiable

Si la imagen no proviene de una fuente confiable o no aparece en otros medios, es muy posible que esta haya sido hecha con IA y posteriormente difundida mediante las redes sociales.

6. Hay herramientas para verificar si es IA

Para estar más seguro sobre qué imágenes han sido creadas con IA, existen plataformas y extensiones que las analizan para detectarlas.