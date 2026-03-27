Las imágenes creadas con inteligencia artificial se encuentran en redes sociales, noticias falsas y hasta fraudes digitales, algo que también es conocido como deepfake.
Este fenómeno llamado deepfake, se ha vuelto cada vez más sofisticado y común, lo que hace más difícil distinguir lo real de lo manipulado, por lo que te decimos qué es y cómo detectarlo.
¿Qué es un deepfake?
Un deepfake es un contenido ya sea una imagen, audio o video que ha sido generado o alterado mediante inteligencia artificial para simular que una persona dijo o hizo algo que nunca ocurrió.
El término viene de la combinación de deep learning que significa aprendizaje profundo, y fake que es falso; es decir que básicamente, son contenidos generados mediante IA para que parezcan reales.
Estas creaciones deepfake utilizan modelos avanzados de aprendizaje de Inteligencia Artificial para imitar rostros, voces y gestos con gran precisión de cualquier persona.
Aunque pueden usarse con fines creativos o de entretenimiento, ahora también representan un riesgo cuando se emplean para cosas negativas como:
- Desinformación
- Suplantación de identidad
- Manipulación mediática
¿Cómo detectar imágenes generadas con IA?
A pesar de su realismo, los deepfakes tienen detalles para reconocer cuando es que son imágenes generadas con IA, por lo que te decimos cómo identificarlos:
- Detalles inconsistentes
- Iluminación y sombras raras
- Texturas poco naturales
- Elementos repetidos o distorsionados
- Falta de contexto verificable
- Uso de herramientas de verificación
1. Los deepfakes suelen tener detalles inconsistentes
Para saber si una imagen ha sido generada con IA, hay que revisar los detalles como: manos, dientes, ojos y fondo, pues la inteligencia artificial suele tener errores como dedos extra, miradas raras o elementos deformes.
2. La iluminación en las imágenes de IA no coinciden
En las imágenes con IA, las sombras o reflejos casi siempre no coinciden on la fuente de luz, e incluso pueden llegarse a verse demasiado artificiales.
3. Las texturas no son naturales
La piel puede parecer demasiado perfecta o sin imperfecciones reales, siendo este uno de los detalles que más revelan cuando una imagen ha sido creada con IA.
4. Hay elementos que se repiten o se distorsionan
Los fondos con patrones duplicados, letras ilegibles o accesorios deformes son claras señales de que la imagen no es natural y fue hecha con algún programa de inteligencia artificial.
5. No hay contexto o fuente confiable
Si la imagen no proviene de una fuente confiable o no aparece en otros medios, es muy posible que esta haya sido hecha con IA y posteriormente difundida mediante las redes sociales.
6. Hay herramientas para verificar si es IA
Para estar más seguro sobre qué imágenes han sido creadas con IA, existen plataformas y extensiones que las analizan para detectarlas.