Nyla Stone se convirtió en un fenómeno viral de TikTok gracias a la inteligencia artificial. “Ahora soy mi prioridad”, es su canción más popular con millones de reproducciones.

Aunque el proyecto musical presenta a Nyla Stone como una intérprete, la supuesta cantante no existe físicamente: se trata de un personaje creado mediante herramientas de inteligencia artificial.

La canción superó los 4 millones de reproducciones y se incorporó como audio en numerosos videos, especialmente publicaciones relacionadas con amor propio, empoderamiento y lipsync.

Nyla Stone fue creada con IA y alertó por falsas entradas para conciertos

El proyecto de Nyla Stone está asociado con Desireé Perea Garrido, quien aparece como compositora y responsable de la propuesta musical difundida en TikTok.

A diferencia de otros proyectos generados completamente mediante IA, las letras de “Ahora soy mi prioridad” son escritas por una persona, mientras la tecnología produce voz e instrumentos.

La combinación de una interpretación aparentemente humana con un mensaje centrado en amor propio ayudó a que el tema encontrara espacio entre usuarios de TikTok.

Nyla Stone (TikTok)

Uno de los elementos que despertó mayor interés fue descubrir que Nyla Stone no es una cantante real, sino una identidad digital construida mediante herramientas tecnológicas.

La revelación comenzó a formar parte del propio fenómeno viral, mientras usuarios utilizaban la canción para acompañar publicaciones sobre relaciones personales, autoestima y nuevas etapas.

Sin embargo, el crecimiento del proyecto también generó intentos de fraude. La cuenta de TikTok de Nyla Stone informó sobre falsas ventas de boletos y supuestos conciertos.

El proyecto aclaró que Nyla Stone no realiza conciertos actualmente y que tampoco existe una venta oficial de entradas, por lo que pidió evitar cualquier pago relacionado.