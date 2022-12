La Rosa de Guadalupe presentó su episodio “Cuando te estrujan el corazón”, historia que contará la dura vida de Diego, un pequeño niño al que le han negado sus orígenes y el amor de una familia.

Todo comenzará en La Rosa de Guadalupe cuando Diego nazca, a lo que su madre morirá tras dar a luz, y por lo que el pequeño bebé quedará en manos de su padre René, quien le ocultará quién es en verdad.

Debido a que René le dirá a su esposa Tere que el bebé es hijo de su hermano, pero que se debe quedarse a vivir con ellos.

Algo que Tere no soportará, pues no quiere hacerse cargo de un niño que no es suyo, por lo que al paso de los años tratara mal a Diego.

A esto Diego ya con 9 años crecerá sin amor, pese a esto será un niño bueno que solo desea saber lo que pasa “Cuando te estrujan el corazón”.

“Cuando te estrujan el corazón” será la necesidad de un niño en La Rosa de Guadalupe

Diego tendrá que ver lo que significa “Cuando te estrujan el corazón”, pues esa es la necesidad que tiene en esta historia de La Rosa de Guadalupe.

A lo que harto de los maltratos de Tere, el pequeño Diego la enfrentará tras robarle su dinero que tanto ahorró para comprarse un balón .

A esto regresará de Estados Unidos, Samuel el hermano de René por lo que Tere le pedirá que se lleva a su hijo Diego.

Aunque lo que desatará esta situación será la verdad del origen de Diego, por lo que René tendrá que tomar decisiones.

La Rosa de Guadalupe: ¿De qué trata “Cuando te estrujan el corazón”? (Televisa)

A esto el milagro en La Rosa de Guadalupe se hará presente, pues del otro lado hay una pareja de ancianos que buscan a su hija, misma que era la madre de Diego.

Por lo que de una manera peculiar los hará unirse, luego de que Diego salve a su hermano de quedar electrocutado.

Poniendo en riesgo su vida, lo que llevará a Diego al hospital, en donde René le contará la verdad y pedirá perdón por no haberlo defendido.

A esto los abuelos de Diego se harán presentes y lo llevarán a vivir con ellos para que al fin sepa lo que pasa “Cuando te estrujan el corazón”.