“Es una enfermedad” fue lo que Roberto Palazuelos de 58 años de edad, dijo en video de YouTube para confirmar la recaída que Leonardo García tuvo en el alcoholismo.

Luego de meses en los que Leonardo García de 52 años de edad, había rechazado la versión de su recaída en el alcoholismo tras la muerte de su papá, su cercano Roberto Palazuelos lo confirmó.

Roberto Palazuelos confirma en video de YouTube que Leonardo García recayó en el alcoholismo

Aunque Leonardo García rechazó haber tenido una recaída en el alcoholismo por la muerte de su papá, Andrés García, su amigo cercano Roberto Palazuelos ya lo confirmó.

En un encuentro con la prensa con video en YouTube, Roberto Palazuelos se sinceró sobre el estado de salud y ánimo de Leonardo García, luego de su recaída.

Roberto Palazuelos, abogado. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Fue así que Roberto Palazuelos finalmente confirmó que Leonardo García sí tuvo una recaída en el alcoholismo, “es una enfermedad” dijo en video de YouTube aludiendo a que es normal en una adicción.

“Es una enfermedad y [una recaída] le puede pasar a cualquiera. Sí recayó, pero otra vez ya está bien. Ya llevaba como siete meses [de sobriedad]”. Roberto Palazuelos, abogado.

Y es que señaló que más allá de que esté con Leonardo García ayudándole a ver temas de la herencia de Andrés García, explicó que está apoyándolo moralmente por sus años de amistad.

“Más que mi amigo es mi hermano, crecí con él. Y cuando haya que hablarle fuerte, pues le hablaré fuerte porque los amigos dicen siempre la verdad”. Roberto Palazuelos, abogado.

Sin embargo, el abogado señaló la firme fe que tiene en que el hijo de Andrés García nuevamente se mantenga en la sobriedad ahora que recibió tratamiento.

Leonardo García lleva 60 días sobrio tras recaída, dice Roberto Palazuelos en video de YouTube

Roberto Palazuelos compartió en video de YouTube que Leonardo García sí recayó en el alcoholismo, pero ahora tiene al menos 60 días sobrio.

Leonardo García, actor. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

El abogado fue claro con su entrevista con Tony Stars TV, de que está dándole ánimos a Leonardo García para que vuelva a estar sobrio alentando a que sí pudo estar así antes, volverá.

“Le dije ‘vuelvelo a intentar (...) Sí fue a una clínica en donde lo metimos varios amigos y salió muy bien”. Roberto Palazuelos, abogado.

Por otra parte, aunque Leonardo García aún no le pide matrimonio a su novia Flaminia Villagrán, Roberto Palazuelos los ve como una gran pareja y espera que pronto se casen, además de que se han mantenido juntos desde antes de la muerte de Andrés García.