El actor Leonardo García de 52 años de edad, sigue en polémica porque ya salió hasta un audio donde su mamá Sandra Vale, confirma que la acuchilló, aunque ella salió a desmentir que sea su voz.

A Leonardo García, el hijo de Andrés García, se le acusa de alcohólico y agresivo, llegando a tratar de apuñalar a su mamá Sandra Vale.

Sin embargo, la propia Sandra Vale -de edad desconocida- ya salió a desmentir todo, incluyendo un audio que supuestamente le pertenece y donde narra el momento de la agresión.

Una publicación en TVNotas exhibiendo el alcoholismo e ira de Leonardo García, terminó en un audio donde su mamá, Sandra Vale, confirma que la acuchilló.

Según un audio revelado por la revista en el canal de YouTube de Javier Ceriani, los dichos de la fuente cercana a Leonardo García serían reales porque hay cómo probarlo.

En el audio mostrado con Javier Ceriani, presuntamente Sandra Vale narra que Leonardo García casi la mata intentando acuchillarla en el estómago.

Sin embargo, señala que el hijo de Andrés García sí la dañó con el cuchillo en la garganta, tema del que el fallecido actor sabía, pues incluso la mandó a llamar cuando llegó a Acapulco.

Ante ello, Sandra Vale narra que llegó con Andrés García cubierta, lo que el actor le hizo quitarse, para comprobar lo que Leonardo García le había hecho, “él ya sabía”.

Fue en ese entonces que la familia de Andrés García le dejó de hablar a Leonardo García por al menos un año.

Recordemos que esta historia revelada entre Leonardo García y su mamá, es de tiempo atrás, no algo que ocurrió en la actualidad.

Luego de que se reveló el audio donde supuestamente la mamá de Leonardo García confirma que el actor la acuchilló, la propia Sandra Vale salió a desmentir todo.

A través de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Sandra Vale negó todas las acusaciones que la revista TVNotas da sobre Leonardo García e incluso dijo que la voz del audio no era suya.

“Claro que no Gustavo [Adolfo Infante] qué te pasa. Todo lo de esta revista de basura solo publican cosas malas, Leonardo [García] no me acuchilló en su vida, y su padre nunca puso una bala en su pierna”.

Sandra Vale, mamá de Leonardo García.