Ricardo Pérez -de 30 años de edad- habría querido conquistar a Galilea Montijo antes que a Susana Zabaleta.
El noviazgo de Susana Zabaleta -de 60 años de edad- y Ricardo Pérez sigue dando de qué hablar tras enfrentarse a la prensa.
Ricardo Pérez habría coqueteado con Galilea Montijo antes que con Susana Zabaleta
Tras enemistase con la prensa, los rumores sobre la vida amorosa de Ricardo Pérez comenzaron a salir.
Vicky López, conductora de Todo para la mujer, contó que Ricardo Pérez habría buscado conquistar a Galilea Montijo, de 52 años de edad, pero no lo logró.
“Se dice, esto no me consta, pero dicen que primero pensó en buscarse de novia a Galilea”Vicky López
Ricardo Pérez no logró acercarse a Galilea Montijo y por eso comenzó a buscar a Susana Zabaleta, con quien llevaba más de un año de relación.
Los conductores de Todo para la Mujer acusaron a Ricardo Pérez de acechar a Susana Zabaleta, incluso de preparar su discurso para enamorarla.
“Ya tenía estudiado todo”, dijo Vicky López, mientras Maxine Woodside -de 77 años de edad- arremetió contra el conductor.
“¿Qué no conoce al novio de Galilea? Cómo le va a echar el perro a Galilea cuando Galilea tiene un muñeco”Maxine Woodside
En pocas palabras, Maxine Woodside mencionó que Ricardo Pérez no tendría oportunidad con Galilea Montijo porque tiene un novio muy guapo.
“Este se supone que en su cabecita pensó, le voy a echar el perro a Galilea, no conoce al novio”Maxine Woodside
¿Ricardo Pérez fue violento con Samii Herrera? Esto dice la influencer
Los conductores aclararon que lo de la supuesta conquista de Ricardo Pérez con Galilea Montijo era un chisme, el cual no está comprobado.
Pero, uno de los conductores mencionó que habló con Samii Herrera -de 31 años de edad- y esta le confesó que Ricardo Pérez la había tratado mal durante su relación.
Supuestamente, Ricardo Pérez habría ejercido violencia con Samii Herrera y sí la habría buscado mientras ya era novio de Susana Zabaleta.
Los conductores de Todo para la Mujer, una vez más, no confirmaron esta información y se deslindaron de la autenticidad de esta información con la frase: “En teoría”.
Maxine Woodside le mandó un mensaje a Susana Zabaleta sobre su relación con Ricardo Pérez: “Cuídate Zabaleta”.
Ricardo Pérez no ha hablado de los rumores sobre su relación, pero pidió a sus seguidores que comenten las publicaciones de este estilo con los próximos conciertos de Susana Zabaleta.