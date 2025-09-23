Susana Zabaleta respondió a los reporteros que la abuchearon cuando arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y dijo que eso fue misoginia.

A través de redes sociales, Susana Zabaleta contó que a su llegada al AICM el lunes 22 de septiembre tras un viaje de trabajo en Guadalajara, fue abucheada por reporteros.

Susana Zabaleta acusa de misoginia por abucheo de reporteros en AICM

Susana Zabaleta -de 60 años de edad- comentó que al llegar al AICM, un grupo de reporteros la recibieron con un grito de “¡Prensa digna!”; en respuesta, ella levantó su puño en señal de apoyo.

Ante esta acción de Susana Zabaleta, los reporteros comenzaron a abuchearla, lo que la actriz señaló como misoginia:“Esto es misoginia, aquí y en todas partes del mundo se le llama misoginia”, afirmó.

Susana Zabaleta dijo que ella no tiene la culpa de “las vistas que tiene La Cotorrisa”, refiriéndose al sketch que hicieron en este programa burlándose de los periodistas de espectáculos.