Ricardo Pérez reacciona a la polémica de Xuxo Dom tras atropellar a un motociclista y huir: “Que pague con cárcel”.

Xuxo Dom confirmó que atropelló a un motociclista el pasado martes 22 de junio en el municipio de Tlalnepantla tras ser exhibido en redes sociales.

Ricardo Pérez responde a polémica de Xuxo Dom en X

Xuxo Dom compartió un comunicado para confirmar que había atropellado a un motociclista, pero justificó que huyó del lugar porque temía por su vida.

Ricardo Pérez reaccionó a la publicación de Xuxo Dom con dos tuits donde se burlaba de él por la situación.

Recordemos que Jessica Bustos, esposa de Xuxo Dom, denunció a Ricardo Pérez y Slobotzky por presunto acoso sexual tras nombrarla en un capítulo de La Cotorrisa.

Ricardo Pérez reacciona al comunicado de Xuxo Dom (X/@ricardomedijo)

En ese entonces, Xuxo Dom expresó que esperaba que los comediantes pagaran con cárcel el agravio a su esposa, respuesta que ahora fue replicada por Ricardo Pérez.

“No nos den absolutamente nada económico, que paguen con cárcel”, dijo Xuxo Dom en una entrevista en octubre de 2025.

El integrante de La Cotorrisa compartió en X: “Diría el buen Xuxo: ‘Que pague con Cárcel’”

Ricardo Pérez continuó su reacción a la situación de Xuxo Dom y compartió su comunicado con la expresión: “D’Oh”, la cual hace referencia al comediante, quien imita a Homero Simpson.

Ricardo Pérez reacciona al comunicado de Xuxo Dom (X/@ricardomedijo)

Señalan a Xuxo Dom de atropellar a un motociclista y huir

Xuxo Dom atropelló a un motociclista mientras circulaba por el municipio de Tlalnepantla y huyó del lugar, pero dejó una de sus placas.

Los compañeros de la víctima investigaron la placa y descubrieron que pertenecía a Jesús Dominguez, nombre del comediante.

El suceso se volvió viral y Xuxo Dom compartió un comunicado para confirmar que había atropellado al motociclista.

Xuxo Dom argumentó que huyó del lugar porque se había aglomerado un grupo de personas y temió por su vida.

El comediante asegura que se hizo cargo de los gastos de la víctima y que el caso ya está en manos de sus abogados.