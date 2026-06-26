Señalaron a Xuxo Dom de atropellar a un motociclista y abandonarlo en una vialidad de Tlalnepantla, hecho sobre el que el comediante responde y justifica que huyó porque que temía por su vida.

Los hechos, que se registraron el pasado martes 22 de junio, ya fueron admitidos por Jesús Dominguez, conocido como Xuxo Dom, tras ser exhibido en redes sociales.

Xoxo Dom reaparece tras atropellar a un motociclista

El viernes 26 de junio, Xuxo Dom compartió un comunicado para aceptar que había atropellado a un motociclista y justificar que había huido del lugar porque su vida estaba en peligro.

Xuxo Dom atropelló a un motociclista en una vialidad del municipio de Tlalnepantla, asegura que el hombre ya recibe asistencia médica en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes.

“Quiero aclarar categóricamente que mi intención jamás ha sido evadir mi responsabilidad civil o legal. Si el día de los hechos opté por estar en un lugar segurofue única y exclusivamente porque mi ingerida física y mi vida se encontraban en riesgo” Xuxo Dom

Xuxo Dom reaparece tras atropellar a un motociclista (Instagram/@xuxo_dom)

El comediante niega que haya querido evadir su responsabilidad, asegurando que se alejó del lugar porque temía por su integridad debido a la aglomeración de personas en el sitio del accidente.

“Actué bajo temor fundado por mi seguridad, pero nunca con la intención de abandonar la situación” Xuxo Dom

Xuxo Dom asegura que ya está en contacto con el motociclista lesionado y su familia.

Por último, pidió que se dejara de desinformar sobre el caso en redes sociales y aseguró que sus abogados ya trabajaban en el tema.

Identificaron a Xuxo Dom tras atropello a motociclista por su placa de circulación

Previo a que Xuxo Dom compartiera un comunicado para confirmar que había atropellado a un motociclista, comenzaron a difundir su información en redes sociales.

Amigos del motociclista afectado compartieron fotos de la placa del auto de Xuxo Dom, la cual se le habría caído durante el accidente.

El registro público vehicular habría arrojado el nombre de Xuxo Dom y tras diversos comentarios en redes sociales, el comediante tuvo que confirmar que atropelló a la víctima y huyó.

Xuxo Dom asegura que se hará responsable de los gastos hospitalarios del afectado , por lo que el caso está a disposición de las autoridades.