Ricardo Arjona regala un auto a Pocho, el taxista mexicano que marcó su historia

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona sorprendió a Pocho, amigo mexicano de sus primeros años en Ciudad de México, con un automóvil como reconocimiento durante aquella etapa artística.
Ricardo Arjona recordó la amistad que construyó con Pocho desde sus primeros años en México y decidió sorprenderlo con un regalo especial durante un reencuentro.
El cantante entregó a su amigo un Volkswagen Beetle decorado con un gran moño rojo, después de compartir 12 giras y distintas experiencias de su trayectoria.
Ricardo Arjona reconoce la amistad que nació en México
La sorpresa de Ricardo Arjona ocurrió durante un encuentro compartido en redes sociales, donde Pocho reaccionó con asombro al descubrir que realmente podía quedarse con el automóvil.
Ricardo Arjona explicó que el regalo representaba un homenaje por los años de amistad y trabajo compartidos, además de las experiencias acumuladas durante sus diferentes giras.
El cantante recordó especialmente los inicios de su relación con Pocho, cuando este trabajaba como taxista en la Ciudad de México durante aquella etapa.
Con el paso del tiempo, el mexicano se incorporó al equipo de Arjona y colaboró como escenógrafo durante diferentes recorridos musicales del reconocido cantautor guatemalteco.
La historia también se relaciona con Historia de un taxi, canción vinculada con una experiencia que Arjona vivió durante sus primeros años en México.
Según versiones difundidas sobre el origen del tema, un taxista conocido por Arjona le pidió escribir una canción dedicada especialmente a quienes trabajan al volante.
A partir de aquel recuerdo, el episodio con Pocho vuelve a mostrar el vínculo que Ricardo Arjona mantiene con México desde los comienzos de su carrera.