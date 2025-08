A Ricardo Arjona, padre de Adria Arjona, le enorgullece saber que hoy cuenta con una sólida carrera que no se construyó por un golpe de suerte.

Un nostálgico, pero satisfecho Ricardo Arjona -de 61 años de edad- recordó cómo fue su primera gira por Estados Unidos.

Evento que “le salvó la vida” ya que en ese momento no tenía ni para pagar la renta; de fans, mejor ni hablamos.

En distintas ocasiones, Ricardo Arjona ha hablado de lo difícil que fue abrirse camino en la escena musical.

Hoy, una vez más, cuenta cómo fue su primera gira en Estados Unidos. Evento que está muy lejano a lo que muchos imaginarían, incluido él.

Vía Instagram, el cantautor guatemalteco recuerda haber vivido momentos complicados en México.

Económicamente no estaba bien, por lo que le pidió a un amigo de su país natal que le guardara su dinero y ayudara a administrarlo.

Pero, para mala fortuna del cantante, llegó el día en el que sus recursos económicos se acabaron.

“Yo estaba en México, en mis peores días en México. Yo le había pedido a un amigo mío guatemalteco, le dije, esta es la plata que ahorré, si yo te suplico por teléfono que me des algo más de lo que pactamos mensualmente no me lo des. Aunque me veas en las peores condiciones, jamás me puedes dar más de esta cantidad mensualmente. Y, efectivamente, a los pocos meses yo ya le estaba suplicando”

Ricardo Arjona