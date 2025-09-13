Se reavivó el rumor de que Ricardo Arjona de 61 años de edad, y Alicia Machado tuvieron una relación por 8 años y que incluso él le escribió “El Problema” por su relación prohibida.

No es la primera vez que se habla sobre el presunto romance que Ricardo Arjona y Alicia Machado de 48 años de edad, habrían tenido y que dio como resultado “El Problema”.

¿Ricardo Arjona y Alicia Machado fueron novios? El romance prohibido fue ventilado

Un tweet revivió el chisme sobre el romance que Ricardo Arjona habría tenido con Alicia Machado por ocho años y donde todo el tiempo fue su amante.

Estos rumores siempre estuvieron en torno a los famosos, sin embargo, fue Alicia Machado quien confirmó que sí estuvo saliendo con Ricardo Arjona en una relación prohibida.

Ricardo Arjona, cantante. (Antonio Cruz / Cuartoscuro)

Y es que la primera declaración de la venezolana sobre el cantante fue que Ricardo Arjona intentó tener relaciones sexuales con ella aunque era casado, pero no ahondó en si consiguió el cortejo o no.

Por lo que la ex Miss Universo relató en aquel 2020, Ricardo Arjona tenía tres años de casado con Lesslie Torres, su ahora exesposa.

En junio 2024 cuando Alicia Machado participó en Top Chef VIP de Telemundo, le dedicó un platillo al cantante compartiendo que “estuvo en mi vida casi 8 años”.

“Digamos que fue mi primer gran amor. Esa persona me llevaba a mí 20 años de diferencia, yo me enamoré perdidamente (...) es el señor de las cuatro décadas, [Ricardo] Arjona”. Alicia Machado, modelo.

Alicia Machado, ex Miss Universo. (@machadooficial)

Fue en agosto 2025 que Alicia Machado volvió a hablar abiertamente sobre su relación con Ricardo Arjona donde explicó que esto inició cuando tenía 20 años de edad y el cantante 31.

Y es que para su más actual declaración, Alicia Machado señaló “¿por qué no le preguntan a él?” explicando que no se divorció, que él la buscaba “me perseguía”.

“Se me aparecía en mi casa a las 3 de la mañana. Volvía y me pedía perdón, me decía que la había dejado [a Lesslie Torres] que se iba a divorciar, que estaba separado, que era mentira que nunca estuvo casado”. Alicia Machado, modelo.

Por otra parte, Alicia Machado sentenció que el error fue de Ricardo Arjona “el casado era él, no era yo”, aseguró.

Hasta el momento, Ricardo Arjona solo se ha reservado a decir que solo fue amigo de Alicia Machado.

Ricardo Arjona le escribió “El Problema” a Alicia Machado y también casi un disco completo

Alicia Machado reveló el romance que sostuvo con Ricardo Arjona, mismo que era prohíbido y que lo llevó a escribir “El Problema”.

Según lo revelado, la modelo es la inspiración que Ricardo Arjona tuvo para escribir “El Problema”, pero otros aseguran que no es la única canción.

Por los datos que Alicia Machado ha dado, el romance sucedió entre 1997 y 2005, siendo que “El Problema” fue lanzada en 2002, puesto que sí podría ser dedicada a ella.

Sin embargo, aseguran que el álbum completo “Sin daños a terceros” también es dedicado mayoritariamente a Alicia Machado.