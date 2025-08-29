Blake Lively es llamada “patética narcisista” por Megyn Kelly quien se metió al pleito contra Justin Baldoni

La periodista estadounidense Megyn Kelly está molesta porque Blake Lively la incluyó en su pleito legal con Justin Baldoni.

Recientemente, Blake Lively pidió que Megyn Kelly sea citada para entregar material confidencial que la ayudará en su batalla contra Justin Baldoni.

Esto molestó a la periodista, quien asegura no le entregará nada a la actriz, a quien tacha de “patética narcisista”.

Mediante su podcast Sirius XM, Megyn Kelly -de 54 años- informó que los abogados de Blake Lively fracasaron en su intento de citarla judicialmente para su caso contra Justin Baldoni.

La intención era que Megyn Kelly entregará material confidencial que Blake Lively -de 38 años- cree que la beneficiará en su pleito con Justin Baldoni -de 41 años-.

Acción que la periodista, asegura, nunca llevaría a cabo por lo que furiosa llama “patética narcisista” a la actriz.

"Ella dio marcha atrás y ya no cumplió con el plazo para seguir acosándome a mí y a mi equipo. Ella es una narcisista, mentirosa, matona y mocosa" Megyn Kelly

Y reitera que jamás entregará un reporte, un registro y ningún documento de ella o de su equipo.

Megyn Kelly asegura que Blake Lively es “una horrible persona”

Debido a que en las últimas semanas Megyn Kelly ha sido blanco de críticas, la periodista cree que el motivo es su desagrado por Blake Lively.

Por lo que Megyn Kelly no descarta que Blake Lively haya orquestado una campaña de desprestigio contra Justin Baldoni.

Con intención de sustentar lo dicho, pues asegura que no necesita de nadie para concluir que ella es “una horrible persona”, da a conocer el lado oscuro de Blake Live.

Blake Lively en la alfombra roja de la Gala Met 2018. (AFP.)

Recordó que en el pasado, Barbara Suzman, asistente de dirección de “A Simple Favor”, dejó la industria cinematográfica por culpa de la actriz.

Así como un ex miembro del equipo de “Gossip Girl” afirmó que maltrataba a su coprotagonista Leighton Meester -de 39 años.

Pero además trataba con desdén a sus fans. Y que, hasta el momento, se protegía de las consecuencias por el respaldo de sus “dos dragones”:

Taylor Swift, de 35 años.

Ryan Reynolds, de 48 años.

Blake Lively y Ryan Reynolds (AFP)

Blake Lively niega haber arrastrado a Megyn Kelly a su pleito contra Justin Baldoni

Los abogados de Blake Lively ya reaccionaron a los ataques de Megyn Kelly, quien aseguran miente ya que nunca pidieron citarla judicialmente.

“En ningún momento se ha entregado una citación a Megyn Kelly" Blake Lively

Sin embargo, habría pruebas de que los abogados de Blake Lively sí pidieron que Megyn Kelly se presentara a testificar, pero más tarde se arrepintieron por lo que cancelaron la solicitud.