Un incidente ocurrió en la alfombra roja de Wicked por Siempre de Singapur, donde un hombre se saltó la valla y abrazó a Ariana Grande.

Aunque al principio parecía un fan improvisado, en realidad la persona que atacó a Ariana Grande lo tenía todo planeado.

¿Quién es el hombre que atacó a Ariana Grande en la alfombra de Wicked?

A través de NBC News, autoridades dieron a conocer que el hombre que atacó a Ariana Grande en la alfombra de Wicked por Siempre es Johnson Wen, un creador de contenido.

No es un fan como tal de Ariana Grande o Wicked por Siempre, sino alguien que se “dedica” a irrumpir en eventos grandes para generar contenido viral en sus redes sociales.

Algo que le ha funcionado, pues actualmente cuenta con más de 10 millones de seguidores en Instagram , donde compartió el video de su ataque a la actriz y cantante.

De hecho, en sus redes sociales compartió parte del proceso de cómo fue su ataque, señalando que “Finalmente conoceré a Ariana Grande”.

En otra de sus historias dio a conocer que salió libre tras ser arrestado por las autoridades de Singapur, en una actitud que no muestra signos de arrepentimiento.

Johnson Wen (@pyjamamann)

El hombre que atacó a Ariana Grande en la alfombra de Wicked ha protagonizado otras irrupciones

Johnson Wen se caracteriza por hacer irrupciones como la de Ariana Grande en la alfombra de Wicked.

Además del ataque a Ariana Grande en la alfombra de Wicked, en las redes sociales de Johson Wen vemos videos de él irrumpiendo en conciertos de Katy Perry y The Weekend.

Así como en eventos deportivos, tal es el caso de la final del Mundial Femenil de la FIFA en 2023.

Cosa que le ha valido una serie de críticas de muchas personas, pues todo lo hace para ganar popularidad en internet, sin pensar en la seguridad y salud de las personas que ha incomodado.