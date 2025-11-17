Johnson Wen, conocido como “Pyjama Man”, fue condenado a nueve días en prisión luego de ser identificado como el atacante de Ariana Grande durante la premiere de Wicked en Universal Studios Singapur.

En redes sociales, Johnson Wen celebró su liberación luego de ser arrestado, pero al presentarse ante la corte, se decidió su condena por brincar la barrera de seguridad y abalanzarse contra Ariana Grande en el estreno de Wicked: por siempre.

Cynthia Erivo defiende a Ariana Grande (Captura de video)

Johnson Wen es condenado a 9 días de prisión por atacar a Ariana Grande en premiere de Wicked: por siempre

Johnson Wen, identificado como el atacante de Ariana Grande, fue sentenciado a nueve días en prisión luego de que un juez lo encontrara culpable de alterar el orden público el jueves 14 de noviembre de 2025.

El joven de 26 años de edad celebró que fue liberado luego de saltar las vallas de seguridad y lanzarse contra Ariana Grande, sin embargo, fue citado en la corte para determinar su situación jurídica.

Cabe mencionar que este hecho tomó por sorpresa a Ariana Grande, por lo que Cynthia Erivo, coprotagonista en Wicked: por siempre, detuvo a Johnson Wen para alejarlo y enseguida fue detenido por elementos de seguridad.

Tras el ataque a Ariana Grande, Johnson Wen fue sacado del área, pero minutos después intentó saltar las vallas de nuevo, por lo que fue arrestado y, aunque fue liberado, ya recibió una sentencia de nueve días en prisión.