A tan solo un año del estreno de su primera entrega, ya está aquí Wicked por Siempre, y ahora la pregunta es si tiene alguna escena post créditos.

Pues la primera parte omitió cualquier escena extra, así que fans quieren saber si sucede lo mismo en Wicked por Siempre.

Wicked por Siempre (Universal)

¿Wicked por Siempre tiene escenas postcréditos?

Como con su primera parte, Wicked por Siempre NO tiene escenas postcréditos; te puedes salir una vez termine la película.

No hay nada extra tras el final de Wicked por Siempre, ni escena postcréditos ni a la mitad de estos o alguna cosa interesante por la qué quedarse.

Lo único, como muchas otras películas recientes, es que tiene una secuencia de créditos original; es decir, no es la clásica pantalla en negro con los nombres pasando de arriba a abajo durante varios minutos.

Aquí se muestran algunos dibujos que hacen referencia tanto a la película en sí, como al Mago de Oz y sus personajes principales.

No es nada que añada a la trama, solo son referencias curiosas que te pueden interesar si es que eres muy fan de todo este universo.

Wicked por Siempre (Universal)

¿Por qué Wicked por Siempre no tiene escenas postcréditos?

No hay una explicación oficial de por qué Wicked por Siempre no tiene escenas postcréditos; sin embargo se puede deber a que la historia ya terminó.

Era innecesario meter escenas postcréditos en Wicked por Siempre porque ya no había nada más que contar, la obra de teatro y el libro que la inspiran no tienen secuela ni nada por el estilo.

Asimismo, al abordar de cierta manera el arco del Mago de Oz, no había necesidad de hacer referencia a este ya que igualmente la trama de este se cierra en el filme.

Habrá que ver si Universal decide respetar el final de la historia, o si esta entrega tiene éxito, seguir contando más de esta versión de Oz, aunque con el problema de que ya no hay más musicales para adaptar.