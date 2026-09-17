La muerte del influencer automotriz James Wehr en un accidente ocurrido en California ha generado una intensa conversación en redes sociales que va más allá de las circunstancias del siniestro.

Tras confirmarse que viajaba junto a Alexis Kramer al momento del choque, surgieron especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre ambos y su posible impacto en la vida personal del creador de contenido.

Mientras familiares y personas cercanas han compartido versiones sobre los hechos, las acusaciones de una presunta infidelidad continúan alimentando el debate en plataformas digitales.

Emma Wehr con James Wehr. (Especial)

Muerte de James Wehr habría destapado que era infiel a su esposa

Se informó que el influencer James Wehr murió en un accidente a bordo de su McLaren. Sin embargo, las condolencias pasaron a reclamos tras detallar que también murió Alexis Kramer, quien era su copiloto.

Los hechos de su muerte provocada por viajar a exceso de velocidad en Irvine, California, se han enfocado en cuestionar qué hacía Wehr viajando por la madrugada con Kramer.

Según el reporte policial, la llamada sobre el vehículo incendiado fue recibida después de las 12 de la madrugada del 13 de septiembre de 2026.

Pero para el escrutinio público, James Wehr no tendría por qué viajar en la madrugada con una mujer que no era su esposa, sino otra influencer, más joven que su esposa, y aficionada también a los vehículos de lujo.

Usuarios acusan a James Wehr de infidelidad a Emma Wehr. (Captura de pantalla/Usuarios de Instagram)

Usuarios acusan a James Wehr de infidelidad a Emma Wehr. (Captura de pantalla/Usuarios de Instagram)

Familia de Alexis Kramer acusa que James Wehr le dijo que estaba separado de su esposa

Las acusaciones de infidelidad a James Wehr y a Alexis Kramer por haber sido la tercera en discordia, llevaron a la familia de la fallecida influencer a dar su versión de los hechos.

Según los dichos, Kramer y James Wehr tenían platicando por redes sociales desde hace un mes, siendo que la influencer viajó de Florida a California con un boleto pagado por él para verse.

James Wehr y Alexis Kramer habrían pasado todo el fin de semana juntos hasta el accidente donde ambos murieron.

La familia de Alexis Kramer acusa que James Wehr le dijo que estaba separado de Emma Wehr y que estaban en proceso de divorcio.

Pese a las acusaciones, Emma Wehr ha decidido guardar silencio y poner privadas sus redes sociales. Sin embargo, sí compartió su sentimiento por la muerte del influencer.