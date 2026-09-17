La presentación de vehículos deportivos de alto rendimiento por parte de Fuerza Civil de Nuevo León durante el desfile conmemorativo por el 216 aniversario de la Independencia de México generó sorpresa y debate entre los asistentes.

Las unidades, un Chevrolet Corvette C8 Z06 y un Ford Mustang Shelby GT350, desfilaron con la imagen oficial de la Fuerza Civil de Nuevo León y fueron presentadas como parte de una estrategia de vinculación comunitaria.

La exhibición de los vehículos deportivos de lujo reavivó la discusión sobre el uso de bienes asegurados por las autoridades y su utilidad dentro de las tareas de seguridad pública.

Fuerza Civil presentó un Corvette y un Mustang Shelby como patrullas de exhibición en Nuevo León (Tomadas de video)

Fuerza Civil de Nuevo León presume flotilla de vehículos deportivos

Durante la conmemoración del 216 aniversario de la Independencia de México en el centro de Monterrey, la Fuerza Civil de Nuevo León captó la atención del público al presentar su nueva flotilla de vehículos deportivos.

Los asistentes al desfile patrio presenciaron el rodaje de legendarios automóviles de alto rendimiento que fueron incorporados a la corporación estatal y lucen la señalética oficial.

Las unidades exhibidas son un Chevrolet Corvette C8Z06 y un Ford Mustang Shelby GT350.

El Corvette C8Z06 destaca por su motor V8 de 5.5 litros con 670 caballos de fuerza, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 2.6 segundos, además de integrar seis modos de manejo y frenos carbocerámicos Brembo.

Por su parte, el muscle car Mustang Shelby GT350 está equipado con un motor V8 de 5.2 litros que entrega 526 caballos de fuerza, transmisión manual de seis velocidades, suspensión MagneRide y equipamiento tecnológico con pantalla de 8 pulgadas.

Fuerza Civil de Nuevo León presume flotilla de vehículos deportivos (Especial)

Vehículos deportivos son unidades aseguradas

El gobernador Samuel García y mandos policiales confirmaron que los automóviles deportivos eran unidades de particulares aseguradas durante operativos oficiales.

Según explicó Gerardo Escamilla, titular de la Fuerza Civil, los hiperdeportivos funcionarán como patrullas de exhibición para fortalecer la vinculación comunitaria.

Serán operados por elementos altamente preparados y permanecerán en diversos puntos turísticos del estado para ofrecer facilidades a quienes deseen tomarse una fotografía.

La incorporación de estos autos de lujo ha desatado opiniones divididas en redes sociales y en la ciudadanía.

Mientras algunos consideran acertado aprovechar los recursos decomisados para labores de prevención y vigilancia, otros sectores cuestionan si estas unidades de alta gama aportarán un beneficio real a la seguridad pública en Nuevo León.