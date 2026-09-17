María José Rodríguez, coach fitness de Mexicali, Baja California denunció públicamente agresión de su expareja, a quien identificó como Luis Romo de la Ree dentro de su propia casa.

Tras compartir en redes sociales una serie de fotos donde se puede ver los golpes que sufrió María José Rodríguez a manos de su expareja quien entró a su casa sin autorización e incluso también golpeó a su hermana.

“Quiero hacer público esto y alzar mi voz no me quedaré callada, hoy sufrí un atentado horrible en mi propia casa donde se supone que debo estar segura, esta persona que fue mi ex pareja, Luis Romo el entró a mi domicilio subió a mi recámara donde yo me encontraba atacarme me arranco mi ropa me arrastro por todo mi cuarto y me empezó amenazar de muerte, también mi hermana sufrió agresiones”. María José Rodríguez, coach fitness

María José Rodríguez denuncia agresión de su expareja dentro de su propia casa (María José Rodríguez)

María José Rodríguez responsabiliza a su expareja Luis Romo de la Ree si le pasa algo

Tras los hechos donde María José Rodríguez fue agredida por su expareja dentro de su propia casa, la coach fitness responsabilizó a Luis Romo de la Ree, pues aseguró que la amenazó con secuestrarla sino se quedaba callada.

Sin embargo, pese al temor María José Rodríguez dijo que no se quedaría callada, pues lo que hizo su expareja es un delito grave.

“Me amenazó de secuestro tengo mucho miedo pero no me quedaré callada, ojalá se haga justicia no es posible que esté en la calle esa persona como si lo que hizo no es un delito grave, no me quedaré callada si algo me pasa a mí o a mi familia y principal a mi hijo lo hago responsable a él”. María José Rodríguez, coach fitness

Tras la agresión que sufrió María José Rodríguez dijo haber interpuesto la denuncia ante la Fiscalía de Baja California, así como expresó su apoyo a todas esas personas que también han sido víctimas de violencia, por lo que pidió no quedarse callados.

Además, María José Rodríguez pidió ayuda para difundir su caso para hacerle justicia tras la agresión de su expareja en su propia casa.

“Ya levanté mi denuncia y si tú eres una persona que sufre maltrato no te quedes callada alza la voz, hoy quedó marcado este día en mi vida, que dolor y miedo ayúdenme a compartir por favor para que se haga justicia este atentado tan cruel”. María José Rodríguez, coach fitness