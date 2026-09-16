Durante el Desfile Militar 2026, que se celebra cada año en la Ciudad de México y en Morelos, algunos caballos y jinetes estuvieron involucrados en varios incidentes.

En redes sociales se han difundido videos que muestran los resbalones y caídas de los equinos durante el desfile en CDMX, mientras que en Morelos un caballo cayó sobre su propio jinete.

¿Qué pasó en el Desfile Militar 2026? Caballos y jinetes protagonizan incidentes

En el Desfile Militar de 2026, dos caballos del equipo de la Escaramuza Charra de la Secretaría de la Defensa Nacional resbalaron en el pavimento, provocando que sus jinetes mujeres cayeran al suelo.

El caballo de otro jinete también estuvo involucrado en un incidente cuando, de repente, sus patas resbalaron y el charro cayó mientras pasaba frente al Palacio Nacional.

Las escenas más impactantes ocurrieron durante el Desfile Cívico-Militar en Cuernavaca, Morelos, donde un agente de la Policía Montada fue aplastado por su caballo tras caer y tratar de levantarse.

El elemento tuvo que ser hospitalizado luego de presentar un traumatismo craneal clasificado como de segunda prioridad, además de dolor en mandíbula, cuello y tórax.

Los incidentes ocurridos durante el Desfile Militar 2026 reavivan el debate sobre el uso de animales en este tipo de eventos, el estrés al que se les somete y la seguridad de los jinetes.

Caballos y jinetes en el Desfile Militar, tradición que se remonta al siglo XIX

Los caballos forman parte de la tradición de los desfiles militares en México desde los primeros años del país independiente, remontándose al uso de caballerizas en el siglo XIX.

Con el paso del tiempo, los caballos adquirieron un papel principalmente conmemorativo y actualmente siguen participando en el Desfile Militar del 16 de septiembre como parte de la tradición de las Fuerzas Armadas.