A 20 años de su estreno original, El Laberinto del Fauno, película escrita y dirigida por Guillermo del Toro, regresará a salas seleccionadas de Cinépolis a partir del 15 de octubre de 2026, como parte de la programación de Cinépolis +QUE CINE.

El reestreno estará disponible en versiones 2D 4K y 3D, ambas supervisadas específicamente por Guillermo del Toro. La versión 3D fue trabajada cuadro por cuadro por un equipo de artistas especializados.

La cinta también contará con una nueva mezcla de sonido, con la que se busca ofrecer al público que la descubrió en 2006 la posibilidad de reencontrarse con la película en pantalla grande y acercar su universo a nuevas generaciones.

El Laberinto del Fauno se convirtió en uno de los títulos destacados de la trayectoria internacional de Guillermo del Toro gracias a su combinación de fantasía y realidad, así como a su propuesta visual.

¿De qué trata El Laberinto del Fauno?

La historia está ambientada en España en 1944, durante los primeros años de la dictadura de Francisco Franco, después de la Guerra Civil Española y en un contexto en el que grupos de resistencia republicana continuaban enfrentándose al régimen.

La película sigue a Ofelia, interpretada por Ivana Baquero, quien llega junto con su madre, Carmen, interpretada por Ariadna Gil, a un destacamento militar comandado por su nuevo padrastro, el capitán Vidal, interpretado por Sergi López.

En medio de este escenario marcado por la violencia y el autoritarismo, Ofelia descubre un antiguo laberinto y conoce a un misterioso Fauno, interpretado por Doug Jones. El personaje le revela que podría ser la princesa perdida de un reino subterráneo y le encomienda tres pruebas para demostrar su verdadera identidad. El elenco también incluye a Maribel Verdú, Álex Angulo y Roger Casamajor.

Detrás de cámaras participaron el director de fotografía Guillermo Navarro, el diseñador de producción Eugenio Caballero y el compositor Javier Navarrete.

En Cinépolis +QUE CINE buscamos crear oportunidades para que el público vuelva a encontrarse en pantalla grande con películas que han dejado huella. A 20 años de su estreno, traer de regreso El Laberinto del Fauno nos permite celebrar una obra fundamental en la trayectoria de Guillermo Del Toro y, al mismo tiempo, acercarla a nuevas generaciones en el espacio para el que fue concebida: una sala de cine. Miguel Rivera, Vicepresidente de Programación Global de Cinépolis

El Laberinto del Fauno ganó tres Premios Oscar

Desde su estreno en 2006, la película obtuvo reconocimiento internacional y en 2007 recibió seis nominaciones a los Premios Oscar, de las cuales ganó tres estatuillas.

Los reconocimientos fueron para Mejor Fotografía, para Guillermo Navarro; Mejor Dirección de Arte, para Eugenio Caballero y Pilar Revuelta; y Mejor Maquillaje, para David Martí y Montse Ribé.

También recibió nominaciones en las categorías de Mejor Película de Habla No Inglesa, Mejor Guion Original, para Guillermo del Toro, y Mejor Banda Sonora Original, para Javier Navarrete.

El 15 de octubre de 2026, El Laberinto del Fauno volverá a salas seleccionadas de Cinépolis como parte de Cinépolis +QUE CINE. La cartelera y disponibilidad dependerán de cada complejo.