René Franco se siente engañado y molesto por una nota escandalosa sobre su vida privada y ahora exige una disculpa pública pues no publicaron lo que habían acordado.

A través de su cuenta de Twitter, René Franco -de 58 años de edad- mostró su molestia luego de que leyó una nota que se realizó sobre él después de una entrevista que concedió.

De acuerdo con René Franco había aceptado realizar una entrevista con TVyNovelas, pero todos los acuerdos a los que habían llegado no se cumplieron y ahora exige derecho de réplica.

René Franco, locutor. (Agencia México)

René Franco se siente engañado por una nota escandalosa cuya entrevista concedió

A finales del año pasado, el nombre de René Franco se convirtió en tendencia luego de que en el programa de YouTube ‘Chisme No Like’ lloró al revelar que no puede ver a su hijo Leonardo.

René Franco señaló que después de una relación de 3 años y 7 meses inició el proceso de divorcio de Paty Trujillo, pero lo que le dolía es que no podía ver al pequeño que crio con su expareja.

Luego de las críticas que recibió, René Franco tomó la decisión de ya no hablar del tema. Sin embargo el conductor vuele a la polémica luego de que le hicieron una nota escandalosa.

En su cuenta de Twitter, René Franco compartió una captura de pantalla de una nota en TVyNovelas en la que se señala que el conductor está en una depresión espeluznante por su divorcio.

René Franco asegura que no se encuentra en depresión y arremetió en contra del periodista Víctor Hugo Sánchez por no haber cumplido su palabra.

De acuerdo con René Franco el periodista le prometió no hacer una nota escandalosa y no meter a terceras personas. Pero no se respeta ya que habla de su relación y de como habían acudido a terapia para salvarla, pero al final no resultó.

Además se habla del vínculo tenía con el pequeño y como después de todo el proceso René Franco tomó la decisión de salir adelante.

René Franco (@ReneFranco / Twitter)

René Franco se siente engañado y le pidió al periodista Víctor Hugo Sánchez que se disculpará pues su credibilidad había muerto al prometerle algo a él y luego no cumplirlo.

En una segunda publicación, René Franco especificó que a él le dijeron que le iban a hacer una nota por su trayectoria, pero terminaron publicando una cosa completamente diferente.

René Franco (@ReneFranco / Twitter)

René Franco exige una disculpa por una nota escandalosa

A través de su cuenta de Twitter, René Franco compartió una publicación del periodista Víctor Hugo Sánchez quien confesó que su columna en TVyNovelas cumplía tres años y cerraba un ciclo.

En su mensaje el periodista Víctor Hugo Sánchez le agradecía a René Franco por la entrevista que le habría concedido.

René Franco (@RRHijodevecino / Twitter )

Sin embargo, René Franco le recordó que lo había traicionado al no respetar lo que habían hablado para hacer la entrevista.

René Franco le exigió al periodista Víctor Hugo Sánchez y al director de TVyNovelas Gil Barrera una disculpa pública y derecho de réplica por la nota escandalosa.

Hasta el momento ni Gil Barrera ni el periodista Víctor Hugo Sánchez se han pronunciado por las acusaciones de René Franco.