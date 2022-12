¿Qué pasó con René Franco? Sus comentarios en Twitter preocupan a sus seguidores y le piden que ya no ventile el proceso de divorcio que está llevando con su aún esposa Paty Trujillo.

A cuatro días de que lloró por no poder ver a su hijo, René Franco de 55 años de edad se encuentra en medio de la controversia por varios comentados que ha realizado en sus redes sociales.

Este sábado 17 de diciembre René Franco se convirtió en tema de conversación luego de que compartió algunos mensajes en los que revela que se siente muy triste por no ver a su hijo.

Sin embargo, René Franco preocupó a sus seguidores luego de que se enganchó en una pelea con un par de usuarios que señalaban que solo buscaba hacerse la víctima tras su proceso de divorcio con Paty Trujillo de 42 años de edad.

René Franco llora porqué no puede ver a su hijo adoptivo (captura de pantalla / YouTube ‘Chisme No Like’)

¿René Franco ejerció violencia contra su expareja? Acusaciones lo hacen enfurecer

Gracias a su peculiar sentido del humor, René Franco se ha ganado un lugar en la industria del espectáculo. Sin embargo, el conductor sorprendió a todos al mostrarse vulnerable en una entrevista.

René Franco no pudo evitar llorar durante su conversación con el programa de YouTube ‘Chisme No Like’, al revelar que no puede ver a su hijo Leonardo.

En su entrevista René Franco confesó que después de una relación de 3 años y 7 meses se encuentra divorciando de Paty Trujillo, con quien crio al pequeño Leonardo.

René Franco destacó que desde que conoció a Leonardo se enamoró de él, pero nunca inició los trámites de adopción. Por lo que ahora que se está divorciado desea poder verlo y hacerse cargo de él, como lo había hecho.

Sin embargo este sábado 17 de diciembre, René Franco sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen de Paty Trujillo en donde señalaba que estaba feliz de que podría disfrutar de una Navidad sin violencia.

Rene Franco destacó que aunque no sigue a sus exparejas por salud emocional, le había llegado esta imagen y le parecía muy fuerte que haya usado las palabras “abuso”, “acoso” y “violencia”.

En Twitter, René Franco señaló que desde hace un mes no sabía nada de Paty Trujillo y del pequeño Leonardo por lo que pedía alguna clase de explicación para que nos se confundiera la situación.

Entre los mensajes de apoyo, René Franco también recibió varios cuestionamientos de usuarios que le criticaban que siguiera al pendiente de su expareja.

René Franco continúo respondiendo los mensajes de sus seguidores aunque algunos eran muy agresivos e incluso le señalaban que habían audios que mostraban la violencia que ejercía en contra de sus parejas.

René Franco preocupa a sus seguidores al pelearse con usuarios en Twitter

Lo que preocupó a sus seguidores, es que René Franco se empezó a enganchar con los cuestionamientos de dos usuarios: @lawson_69 y @ErnestoCompian3.

En varios mensajes, estos usuarios señalaban que estaban a favor de Paty Trujillo y que iban a demostrar que René Franco no era la víctima de la situación.

Sin revelar la relación que tendrían con Paty Trujillo o porque acusaban de manera fuerte a René Franco, el conductor siguió con la polémica asegurando que no acosaba a su expareja pues tenia tiempo que no la veía.

La discusión parecía no tenía fin, pues René Franco seguía tratando de defenderse asegurando que lo único que buscaba era el bienestar del menor.

Incluso algunos usuarios le hicieron llegar un mensaje de la presunta cuenta de Paty Trujillo en donde señala que su hijo y ella al fin están mejor que nunca, a salvo del infierno.

Esto provocó que René Franco siguiera con sus mensajes en donde señalaba que no sabía que no se encontraban a salvo y que todo lo hacía por recomendación de sus abogados ya que no podía dejar el caso así.

René Franco destacó que respetaba la decisión de Paty Trujillo, pero por temas legales debería de continuar por eran las autoridades que debían de resolver el caso.

Sobre las acusaciones de violencia y acoso, René Franco dejó en claro que hay peritajes psicológicos que se tendrán que hacer y ahí se resolverá todo.

Por su parte los usuarios @lawson_69 y @ErnestoCompian3 compartieron que habían cumplido su propósito y es que René Franco los había bloqueado después de todas las publicaciones.

Tras las peticiones de usuarios que le pedían ya no ventilar esos problemas, René Franco compartió dos mensajes en el que señaló que eliminaría sus publicaciones y destacó que no se arrepentía de hacerlo público pues esperaba que hubiera solución.

Para calmar a sus seguidores después de la polémica que se vivió, René Franco compartió un video en el que se muestra feliz en una boda.