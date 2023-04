La supuesta separación de Maite Perroni ya llegó a oídos de sus compañeros de RBD, quienes la arropan ante los rumores de una infidelidad de Andrés Tovar.

Hace unos días comenzó a circular que Maite Perroni se había separado de Andrés Tovar, a seis meses de casarse.

Supuestamente, Andrés Tovar -de 40 años de edad- le había sido infiel a Maite Perroni y por eso estaban a punto de divorciarse.

El productor salió a desmentir este rumor, pues asegura que está feliz en su matrimonio con Maite Perroni -de 40 años de edad- y en tres semanas le darán la bienvenida a su hija.

Dentro de unos meses inicia la gira de RBD y dos de los compañeros de Maite Perroni fueron cuestionados sobre el rumor de la separación de la actriz.

El 19 de abril fue la alfombra roja de la película ‘Diario de un viaje inesperado’, dirigida por Paco Álvarez, esposo de Dulce María, de 37 años de edad.

Fue ahí donde Dulce María fue cuestionada sobre la supuesta infidelidad de Andrés Tovar a Maite Perroni y mencionó que ella no creía ese rumor.

“La verdad no lo escuché, pero no lo creo. La verdad que la vez que los vi se veían radiantes, hermosos. Ella se ve hermosa embarazada y pues no, más bien ya viene una bendición muy grande que es su bebé”

Dulce María