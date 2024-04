El escándalo volvió a la vida de Lesslie Polinesia, pues sus seguidores tienen sospechas de que le fueron infiel y su novio, el papá de su bebé, sería el culpable.

El nombre de Lesslie Polinesia se convirtió en tendencia luego de que una usuaria de TikTok revelara que era testigo de que a la influencer le habían sido infiel.

A esto se le está sumando la forma en que Lesslie Polinesia -de 28 años de edad- reaccionó a una pregunta de su reciente entrevista con Yordi Rosado, sobre su novio, el papá de su bebé.

¿Los polinesios están viviendo su primera polémica? El nombre de Lesslie Polinesia se volvió tendencia en redes sociales luego de que alguien asegurara que su novio le estaba siendo infiel.

A través de un video en TikTok, la usuaria Karina Avendaño, con un único video en la red social, asegura que al ser trabajadora del restaurante del novio de Lesslie Polinesia, sabe que él le es infiel.

Según su explicación, el novio y papá del bebé de Lesslie Polinesia, ‘Kundavi’, “siempre” le ha sido infiel a la influencer, sobre todo cuando ella viaja a la CDMX por trabajo.

Pero no solo se trata de eso, sino que el novio de Lesslie Polinesia llevaría al cuerno al restaurante del que es dueño junto a su mamá Olga Cabrera.

Por otra parte, asegura que es Alexandra, la exnovia de ‘Kundavi’, con la que lleva tiempo poniéndole los cuernos a la influencer. Luego de estar en el restaurante, se van juntos.

“Siempre ha engañado a less con su ex novia Alexandra, cuando less se va a a cdmx, carlos lleva a cenar a su ex al restaurante ya tomados se van juntos”.

Karina Avendaño, usuaria de TikTok.