Lesslie Polinesia está feliz con su maternidad, pero se culpa por el nacimiento prematuro de su hija y revela la triste razón.

Alquimia, la primera hija de Lesslie Polinesia -de 27 años de edad- nació el 27 de diciembre de 2023.

La bebé tenía 7 meses de gestación cuando nació y esta situación hace que Lesslie Polinesia se sienta muy culpable.

El embarazo de Lesslie Polinesia fue sorpresivo y de alto riesgo, situación que mantuvo muy preocupada a la influencer.

Durante una entrevista con Yordi Rosado -de 52 años de edad- Lesslie Polinesia contó lo difícil que fue vivir su embarazo.

Lesslie Polinesia tenía 7 meses de embarazo, cuando presentó ruptura de membranas.

Esta situación la llevó a estar 20 días en el hospital y su bebé nació prematura.

“Fue un embarazo con mucha ansiedad, porque me cuestionaba todo el tiempo si iba a ser buena mamá o no (…) Tuve una infección de vías urinarias que me mandó al hospital”

Lesslie Polinesia