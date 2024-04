Carlos Sánchez Cabrera sería el novio de Lesslie Polinesia y aseguran que le fue infiel ¿Quién es Kundavi? Esto sabemos.

Lesslie Polinesia se convirtió en madre en diciembre de 2023 y el nombre su pareja fue un misterio, hasta ahora.

En redes sociales aseguran que Carlos Sánchez Cabrera, conocido como Kundavi, es el novio de Lesslie Polinesia y hay quienes dicen que le fue infiel.

¿Quién es Kundavi, el supuesto novio infiel de Lesslie Polinesia?

Lesslie Polinesia -de 27 años de edad- ha mencionado en varias ocasiones que mantendrá en secreto el nombre de su pareja y padre de su hija.

Sin embargo, trascendió que Carlos Sánchez Cabrera es su novio, a quien de cariño llamaba Kundavi.

Lesslie Polinesia, influencer. (@Lesslie Polinesia)

Una usuaria de redes sociales asegura que Kundavi le fue infiel a Lesslie Polinesia con su ex novia.

Esta situación indignó a los fans de Lesslie Polinesia, lo que ocasionó que su nombre se volviera tendencia y atacaran a Kundavi.

¿Qué edad tiene Carlos Sánchez Cabrera, mejor conocido como Kundavi?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Carlos Sánchez Cabrera, pero es originario de Oaxaca y tiene alrededor de 30 años de edad.

¿Quién es el esposa de Kundavi?

Kundavi es pareja de Lesslie Polinessia, quien reveló que debido a que son de distintos estados, mantenían una relación a distancia.

Leslie Polinesia contó a Yordi Rosado, que ya había terminado con Kundavi y estaban en un periodo de saber que sería de su relación, cuando se enteraron que serían padres.

La influencer compartió en su canal de YouTube el momento en que compartieron a su familia su embarazo y Kundavi aparece, pero sin mostrar su rostro.

¿Qué signo zodiacal es Kundavi?

Debido a que no se sabe la fecha de nacimiento exacta de Kundavi, se desconoce su signo zodiacal.

Kundavi, novio de Lesslie Polinesia (captura de pan)

¿Cuántos hijos tiene Kundavi?

Kundavi y Lesslie Polinesia se convirtieron en padres el 27 de diciembre de 2023 y llamaron a la bebé Alquimia.

¿Qué estudió Kundavi?

No se tienen datos del nivel académico de Kundavi, pero usuarios de redes sociales dicen que estudió gastronomía.

¿En qué trabaja Kundavi?

En redes sociales ha trascendido que Kundavi es dueño de un restaurante llamado “Tierra del sol”.

También trabajaría en negocios de su familia llamados “Masea, trigo y maíz”.

Kundavi, supuesto novio de Lesslie Polinesia (Especial )

Kundavi le habría sido infiel a Lesslie Polinesia con su ex novia

Una usuaria de TikTok identificada como Karina Avendaño compartió un video donde aseguró ser empleada del restaurante de Kundavi.

La joven narra que Kundavi le era infiel a Lesslie Polinesia con su ex novia y que todos los trabajadores de su restaurante lo sabían.

Supuestamente, Kundavi aprovechaba que Lesslie Polinesia viaja a la CDMX para engañarla con Alexandra, su ex novia.

Al parecer, Kundavi llevaba a su ex a cenar a su restaurante y siempre se iban juntos.

Incluso, Olga Cabrera, supuesta mamá de Kundavi, sabía de esta situación y nunca dijo nada.

La supuesta infidelidad sigue siendo un rumor de redes sociales y Lesslie Polinesia no se ha manifestado por esta situación.