Duncan Sheik, cantante y compositor estadounidense conocido mundialmente por el éxito de los años 90 “Barely Breathing”, murió a los 56 años el jueves 17 de septiembre de 2026 en Manhattan; la noticia fue confirmada por su familia y equipo.

“Con profunda tristeza confirmamos el fallecimiento de Duncan Sheik. El mundo ha perdido a un talento único y una voz profundamente influyente en la música y el teatro. Desde su éxito nominado al Grammy ‘Barely Breathing’ hasta su innovador trabajo en Spring Awakening, ganador de premios Tony y Grammy, el arte de Duncan tocó a muchas personas y deja una huella imborrable en el panorama cultural”. Suzanne Sheik

La muerte de Duncan Sheik ocurrió pocos días después de que se informara que el músico permanecía hospitalizado en estado crítico, aunque estable, por lo que su familia había pedido privacidad y no había revelado detalles sobre su padecimiento.

Confirman la muerte de Duncan Sheik a los 56 años a través de un comunicado (@theduncansheik / Instagram )

Confirman la muerte de Duncan Sheik a los 56 años a través de un comunicado (@theduncansheik / Instagram )

¿De qué murió Duncan Sheik, cantante de ‘Barely Breathing’?

De acuerdo con su madre, Suzanne Sheik, Duncan Sheik murió por falla orgánica, y hasta el momento no se han revelado públicamente mayores detalles sobre la condición médica que provocó su hospitalización.

Duncan Sheik alcanzó la fama en 1996 con “Barely Breathing”, sencillo de su álbum debut homónimo que llegó al número 16 del Billboard Hot 100 y permaneció 55 semanas en la lista, y de hecho la canción también recibió una nominación al Grammy.

Duncan Sheik (Brian Ach/Invision/AP, File / AP Photo/Brian Ach)

Además de su carrera como cantante, Duncan Sheik destacó como compositor teatral, especialmente por su trabajo en Spring Awakening, estrenado en Broadway en 2006 y creado junto a Steven Sater, le valió premios Tony por Mejor Música Original y Orquestaciones, además de un Grammy por el álbum del elenco.

Al momento de su muerte, Duncan Sheik continuaba trabajando en nuevos proyectos, entre ellos Memoirs of Amorous Gentlemen, cuyo estreno estaba previsto para finales de septiembre.

“Duncan era padre, esposo, hijo, hermano y amigo. Será recordado por su sensibilidad, ingenio, inteligencia y la profundidad de espíritu que compartió con quienes lo conocieron y amaron. Estamos profundamente agradecidos por todas las muestras de cariño de sus fans, amigos, colaboradores y de la comunidad artística. Su legado musical seguirá inspirando a las generaciones futuras. Duncan falleció anoche rodeado de amor”. Suzanne Sheik