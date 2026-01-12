El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que se confirmó la muerte de Mario Cid, cineasta mexicano, actor y padre de Mara Escalante.

Mario Cid es recordado por su amplia trayectoria en televisión y teatro, a continuación te contamos todos los detalles sobre quién fue el padre de Mara Escalante.

¿Quién fue Mario Cid, cineasta mexicano, actor y padre de Mara Escalante?

Mario Chávez García Cid -mejor conocido como Mario Cid- nació el 27 de junio de 1932 en Tampico, Tamaulipas.

Mario Cid, cineasta mexicano, actor y padre de Mara Escalante (@maraescalante3 / Instagram )

Fue un actor, escritor, guionista y director de cine recordado por su disciplina y versatilidad al interpretar diferentes géneros desde la comedia hasta el drama y la acción.

Marcó a varias generaciones gracias a su carrera como actor de más de seis décadas.

Mario Cid deja atrás un legado artístico que permanecerá vivo, consolidándose como un referente de dedicación y excelencia en el arte de actuar.

¿Cuántos años tenía Mario Cid, cineasta mexicano, actor y padre de Mara Escalante?

Mario Cid murió a los 93 años de edad.

¿Quién fue la esposa de Mario Cid, cineasta mexicano, actor y padre de Mara Escalante?

Mario Cid llevó una vida privada lejos del ojo público, sin embargo se sabe que se casó con Margarita Escalante Suárez.

Mario Cid, cineasta mexicano, actor y padre de Mara Escalante (@maraescalante3 / Instagram )

¿Qué signo zodiacal fue Mario Cid, cineasta mexicano, actor y padre de Mara Escalante?

Mario Cid fue del signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tenía Mario Cid, cineasta mexicano, actor y padre de Mara Escalante?

Fruto de su matrimonio con Margarita Escalante Suárez, nacieron sus cuatro hijos: Mario, Alma, Bárbara y Mara Escalante.

Mario Cid, cineasta mexicano, actor y padre de Mara Escalante (@maraescalante3 / Instagram )

¿Qué estudió Mario Cid, cineasta mexicano, actor y padre de Mara Escalante?

Desde muy joven se involucró en la escena teatral y cinematográfica de México, pero se desconocen sus estudios en específico.

¿En qué trabajó Mario Cid, cineasta mexicano, actor y padre de Mara Escalante?

Gracias a su trayectoria multifacética, Mario Cid se convirtió en una leyenda dentro de la industria del cine y del entretenimiento en México.

Mario Cid participó en diferentes proyectos, entre los que se destacan:

El águila negra contra los enmascarados de la muerte

Última llamada

El monólogo Bandera Negra

La Niña de la Mochila Azul

Al compás del rock and roll

Locos peligrosos

El águila negra en la ley de los fuertes

Refifi entre las mujeres

El tigre de Santa Julia

Como gallos de pelea

Pedro navaja

Nacido para matar

Ahí te encargo a mi mamá

Santo en el hotel de la muerte

Santo contra el cerebro diabólico

El Carruaje

Mujer, casos de la vida real

Muero por Marlú, uno de sus últimos trabajos en los que se le pudo ver junto a su hija Mara Escalante

Mario Cid también desarrolló como director y escritor de guiones, entre sus trabajos se encuentran:

Esta y l’otra con un sólo boleto

Mauro el mojado

El vuelo de la muerte

Última llamada

En carne propia

Esto es lo que se sabe sobre la muerte de Mario Cid, cineasta mexicano, actor y padre de Mara Escalante

Se confirmó la muerte del primer actor Mario Cid, sin embargo hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte.

La ANDA lamentó la noticia en las redes sociales y envió sus condolencias a familiares y amigos de Mario Cid.

Ni la familia ni representantes cercanos han compartido detalles sobre los últimos días de Mario Cid.

Mara Escalante tampoco ha emitido un comunicado público con detalles adicionales, pero las muestras de solidaridad no se han hecho esperar.