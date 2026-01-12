Mara Escalante es una de las personalidades de televisión más destacadas de México por ser quien desde 2001 interpreta a Doña Lucha.

En sus inicios como actriz, Mara Escalante ha sumado experiencia en el stand-up y en la producción.

¿Quién es Mara Escalante?

Mara Escalante es una actriz y comediante mexicana que durante años ha interpretado el papél cómico de Doña. Lucha en diversas producciones de Televisión.

María de Todos los Ángeles es una de estas producciones, siendo que el programa cuenta con dos premios TVyNovelas, en 2010 y 2014, como la mejor serie hecha en México.

Mara Escalante como Doña Lucha (Instagram | @maraescalante3)

¿Cuántos años tiene Mara Escalante?

Mara Escalante nació el 4 de enero de 1968 en la Ciudad de México, por lo que actualmente la comediante y actriz tiene 58 años de edad.

¿Quién es el esposo de Mara Escalante?

Mara Escalante está casada con un chef identificado como Sol Palaz Urbina Jimenez.

Mara Escalante y Sol Urbina (Instagram | @maraescalante)

¿Qué signo zodiacal es Mara Escalante?

Mara Escalante es del signo Capricornio.

¿Quiénes son los hijos de Mara Escalante?

Mara escalante es madre de dos hijos

¿Qué estudió Mara Escalante?

Mara Escalante estudió Literatura Dramática y Teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Complementó su formación actoral en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

¿En qué ha trabajado Mara Escalante?

Si bien Mara Escalante también cuenta con proyectos cinematográficos su trabajo en televisión suelen regresarla a su personaje de Doña Lucha:

Cuentos para solitarios

Humor es los comediantes

Diseñador de ambos sexos

La Jugada Olímpica

Hazme reír y serás millonario

María de todos los Ángeles

Como dice el dicho

Nosotros los guapos

DL y Compañía

Muero por Marilú

Mara Escalante (Instagram/@maraescalante3)

Muere el papá de Mara Escalante a los 93 años de edad

El lunes 12 de enero de 2026 se informó la muerte de Mario Chávez García Cid, mejor conocido como el primer actor Mario Cid.

La noticia se comenzó a difundir en redes sociales y medios de comunicación.

Desde la Asociación Nacional de Actores (ANDA) se confirmó la muerte del actor y se extendieron condolencias a los familiares y amigos.

Por su parte, las causas de la muerte no fueron reveladas por la asociación ni por su hija, Mara Escalante.