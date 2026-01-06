La fisicoculturista y actriz Jayne Trcka murió a los 62 años de edad, su cuerpo fue encontrado en la cocina de su casa de California, Estados Unidos.

Su muerte fue confirmada por la oficina del médico forense del condado de San Diego, sin embargo hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las causas de su fallecimiento.

¿Quién fue Jayne Trcka, fisicoculturista y actriz de Scary Movie?

Jayne Trcka nació el 27 de febrero de 1963 en Saint Paul, Minnesota se convirtió en una figura icónica del mundo del fitness femenino en las décadas de 1980 y 1990.

¿De qué murió Jayne Trcka? Fisicoculturista y actriz de Scary Movie

Desde muy joven mostró una gran pasión por los deportes durante su etapa escolar practicó gimnasia y diversas disciplinas atléticas.

Posteriormente se adentró de lleno al levantamiento de pesas.

Con el tiempo, se desempeñó como entrenadora personal y agente inmobiliaria, mientras mantenía su actividad en la industria del entretenimiento.

A lo largo de su carrera, Jayne Trcka combinó su pasión por el deporte y el espectáculo.

¿Cuántos años tenía Jayne Trcka, fisicoculturista y actriz de Scary Movie?

Jayne Trcka, fisicoculturista y actriz de Scary Movie, murió a los 62 años de edad.

Jayne Trcka, fisicoculturista y actriz

¿Quién fue el esposo de Jayne Trcka, fisicoculturista y actriz de Scary Movie?

No hay información pública sobre el esposo de Jayne Trcka.

¿Qué signo zodiacal fue Jayne Trcka, fisicoculturista y actriz de Scary Movie?

Jayne Trcka fue del signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tuvo Jayne Trcka, fisicoculturista y actriz de Scary Movie?

No se tiene mucha información sobre la vida privada de Jayne Trcka, sin embargo TMZ reportó que pudo hablar con su hijo, aunque se desconocen más detalles.

¿Qué estudió Jayne Trcka, fisicoculturista y actriz de Scary Movie?

No se tiene información sobre los estudios de Jayne Trcka y es que desde muy joven se dedicó al fisicolturismo, aunque durante años trabajó en el servicio postal.

¿En qué trabajó Jayne Trcka, fisicoculturista y actriz de Scary Movie?

Después de mudarse al sur de California en 1986, se embarcó en su carrera de culturismo entrenando con pesas.

Dos años después, en 1988, ya competía en números certámenes de fisiculturismo.

De esta manera inició su carrera que la llevó a los más alto como profesional.

En 1998, dejó su trabajo en el servicio postal para centrarse más en su carrera de fitness y convertirse en entrenadora personal.

Jayne Trcka, fisicoculturista y actriz

Jayne quedó en primer lugar en el Campeonato Estatal de California de 1997, en el Campeonato Nacional Juvenil de 1998 y en Los Ángeles de 2004.

Además, logró posicionarse entre las diez mejores en más de veinte competencias a lo largo de su trayectoria, lo que la convirtió en una de las atletas más consistentes.

Poco a poco Jayne Trcka empezó a ganar fama como fisicoculturista apareciendo en numerosas revistas de fitness y culturismo, incluidas Flex, MuscleMag International, Women’s Physique World, Iron Man y Fighting Females.

En 2000, hizo su debut cinematográfico en Scary Movie como Miss Mann.

Su memorable papel en Scary Movie la llevó a aparecer como ella misma en comedias de televisión, The Drew Carey Show y Whose Line is it Anyway?

Jayne también apareció en la pantalla chica en Tim and Eric Awesome Show, Great Job! y The New Big Ball.

En cine se han citado títulos posteriores como The Black Magic (2002), Nudity Required (2003) o Cattle Call (2006).

Entre sus trabajos más recordados figura su aparición en el videoclip Telephone, de Lady Gaga con Beyoncé estrenada en 2010.

También formó parte del elenco de la película de terror The Bad Batch (2016).

Se informó que, a partir de junio de 2023, trabajó como agente inmobiliario para Realty Source California.

Esto es lo que se sabe sobre la muerte de Jayne Trcka, fisicoculturista y actriz de Scary Movie

Jayne Trcka murió el 12 de diciembre en San Diego, California luego de que su cuerpo fue encontrado en la cocina de su domicilio.

El hijo de Jayne Trcka reveló a TMZ que no tenía conocimiento de ninguna condición médica o enfermedad que pudiera haber causado la muerte de su madre.

El medio señaló que una amiga de Jayne Trcka la llamó varias veces días antes de que encontraran su cuerpo.

Al no tener respuesta acudió a su domicilio y la encontró inconsciente en la cocina, por lo que de inmediato llamó al 911.

Cuando llegaron los servicios de emergencia declararon muerta a Jayne Trcka.

De acuerdo con el citado medio, el cuerpo de la celebridad “presentaba traumatismos” cuando fue hallado por una amiga.

Aunque aún no se ha determinado una causa oficial de muerte.