A continuación, te contamos todo sobre el actor que dedicó sus últimos años de vida dando clases en la escuela de actuación de Patricia Reyes Spíndola.

¿Quién era Roberto Escobedo, actor de la serie “La hora marcada”?

Roberto Escobedo fue un profesor, director de escena, coreógrafo, actor y escritor con especialidad en Comedia Musical.

Asimismo, Roberto Escobedo es recordado por su participación en la serie de terror “La hora marcada” (1988-1990).

La Hora Marcada fue un clásico del terror y la ciencia ficción de la televisión mexicana.

Sin embargo, en sus últimos 30 años de vida se dedicó a dar clases en la escuela de actuación de Patricia Reyes Spíndola.

Roberto Escobedo dedicó gran parte de su carrera a la formación de nuevas generaciones.

¿Cuántos años tenía Roberto Escobedo?

De acuerdo con TVNotas, Roberto Escobedo tenía 67 años de edad al momento de su muerte.

¿Quién fue la esposa de Roberto Escobedo?

Roberto Escobedo mantuvo una vida alejada de los escenarios, por lo que se desconoce si se encontraba casado.

¿Qué signo zodiacal fue Roberto Escobedo?

El pasado 23 de agosto del 2025, MM Studio realizó una publicación felicitando a Roberto Escobedo por su cumpleaños

Por lo que si su cumpleaños fue ese día, Roberto Escobedo era del signo Virgo.

¿Cuántos hijos tenía Roberto Escobedo?

No hay información pública sobre si Roberto Escobedo tenía hijos.

¿Qué estudió Roberto Escobedo?

Roberto Escobedo fue egresado de la escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano.

Además, contaba con una licenciatura en Pedagogía del Instituto Andrés Soler de teatro.

¿En qué trabajó Roberto Escobedo?

Estudió dirección escénica en el INBA, formó parte del ballet de Amalia Hernandez y fue guionista en Canal 11.

Formó parte de más de 200 obras en las que fungió como autor, director de escena, actor y coreógrafo.

Además, fue maestro de MM Studio de Patricia Reyes Spíndola y tenía su propia compañía de teatro llamada “Roberto Escobedo Presenta… Compañía de Repertorio”.

Con la que produjo y presentó múltiples obras originales, incluyendo musicales y pastorelas como:

La Semilla Mágica… La Magia de Sembrar

Más Allá de la Imaginación… Un Cuento Diferente

Aladino y la Lámpara Maravillosa

Una Española con el Corazón Mexicano (homenaje a Rocío Dúrcal)

Al Diablo con Esos Diablos (pastorela musical que se presentó durante 12 años consecutivos)

Y Pensar que Pudimos monólogo que fue un homenaje al poeta Ramón López Velarde que alcanzó las 100 representaciones.

Sin embargo, es recordado porque en los años 80 actuó en el programa de ‘La Hora Marcada’.

Así se dio a conocer la muerte de Roberto Escobedo, actor de la serie “La hora marcada”

A través de las redes sociales se dio a conocer la muerte de Roberto Escobedo, actor de la serie “La hora marcada”.

MM Studio reconoció el gran legado que deja Roberto Escobedo tanto arriba como abajo del escenario.

“Con profunda tristeza compartimos que nuestro maestro y gran amigo, Roberto Escobedo ha trascendido a un mejor lugar. Nos deja muchas enseñanzas arriba y abajo del escenario. Deja un legado enorme de más de 30 años formando actores en MMStudio” MM Studio

En su mensaje, MM Studio aseguraron que Roberto Escobedo fue una gran persona, pero ahora se ha convertido en una leyenda.

“Te vamos a extrañar mucho! Vamos a extrañar tu buen humor, tu talento, tu optimismo, tu alegría. Gracias por ser más que un maestro para tus alumnos y más que un compañero para nosotros. Se va un grande, pero ahora eres leyenda. Descansa en paz” MM Studio

Patricia Reyes Spíndola también utilizó sus redes sociales para despedirse de Roberto Escobedo.

La actriz no solo recordó a Roberto Escobedo por su participación en la serie “La hora marcada”, sino también como compañero de varios años.

Patricia Reyes Spíndola le agradeció a Roberto Escobedo por todo el tiempo compartido.

“Hoy se adelantó el maestro Roberto Escobedo. Amigo, guía de generaciones de niños y adolescentes,con quien compartí un cuarto de siglo de creatividad, risas, pasión, paciencia y disciplina. ¡Te quiero Roberto, te admiro y te agradezco el camino compartido! Sé que estarás bailando y cantando como siempre en el cielo” Patricia Reyes Spíndola