Hoy 12 de septiembre en las efemérides se celebra el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad.

Fecha del Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad que se inspiró en la activista mexicana Gabriela Brimmer, pero ¿quién fue? Te contamos.

¿Quién fue Gabriela Brimmer, la activista mexicana que inspiró el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad?

Gabriela Brimmer fue la activista mexicana que nació el 12 de septiembre de 1947 en Ciudad de México, y quién inspiró el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad.

Pues Gabriela Brimmer fue una defensora de sus derechos y por el de los demás discapacitados, ya que nació con una parálisis cerebral tetrapléjica grave de origen perinatal.

¿Quién fue Gabriela Brimmer? Activista mexicana que inspiró el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad (Especial )

¿Qué edad tenía Gabriela Brimmer, la activista mexicana que inspiró el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad?

Al momento de su muerte, el 3 de enero de 2000, Gabriela Brimmer, la activista mexicana que inspiró el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad tenía 52 años de edad.

¿Quién fue la pareja de Gabriela Brimmer, la activista mexicana que inspiró el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad?

Gabriela Brimmer, la activista mexicana que inspiró el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad no tuvo pareja sentimental.

¿De qué signo zodiacal era Gabriela Brimmer, la activista mexicana que inspiró el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad?

Gabriela Brimmer, la activista mexicana que inspiró el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad pertenecía al signo zodiacal de Virgo.

¿Cuántos hijos tuvo Gabriela Brimmer, la activista mexicana que inspiró el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad?

La activista mexicana que inspiró el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, Gabriela Brimmer no tuvo hijos.

¿Qué estudio Gabriela Brimmer, la activista mexicana que inspiró el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad?

Gabriela Brimmer, la activista mexicana que inspiró el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad fue a varios cursos pese a su condición, pues siempre estuvo interesada en el conocimiento.

Por lo que se sabe que sus estudios primarios fueron en el Centro de Rehabilitación Músculo Esquelético en México y estudió en el centro Secundaria 68.

Ya más tarde interesada en sus estudios superiores, Gabriela Brimmer cursó tres semestres de la carrera de Sociología y luego de Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué trabajó Gabriela Brimmer, la activista mexicana que inspiró el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad?

Gabriela Brimmer, la activista mexicana que inspiró el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad trabajó en su lucha, por lo que la llevó a ser la fundadora de la Asociación por los Derechos de las Personas con Alteraciones Motoras (ADEPAM).

Asociación de Gabriela Brimmer que se enfoca en asesorar, dar servicio médico y psicológico, y promover el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad.

¿Quién fue Gabriela Brimmer? Activista mexicana que inspiró el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad (Especial )

Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad fecha inspirada en la activista mexicana Gabriela Brimmer

El Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad es conmemorado cada 12 de septiembre desde 2020, cuando el Pleno del Senado de la República decidió por unanimidad declararlo.

Y fecha que nació en honor al natalicio de la activista mexicana Gabriela Brimmer con el objetivo de visibilizar la doble discriminación que enfrentan las mujeres con discapacidad.