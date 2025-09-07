El alpinista italiano Pier Giorgio Frassati, fue canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el Papa León XIV.

Esto en una ceremonia celebrada en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad de El Vaticano, ante más de 80 mil fieles reunidos.

El proceso de beatificación de Pier Giorgio Frassati comenzó en 1990, cuando se le atribuyó un milagro. Ese fue la sanación de un hombre, quien dijo le rezó con fe y lo curó de tuberculosis.

¿Quién fue Pier Giorgio Frassati?

Pier Giorgio Frassati fue un joven italiano que murió en el año de 1925, luego de que contrajera poliomielitis fulminante.

Desde niño se identificó por las causas sociales, así como por la religión católica, toda vez que creció en el seno de una familia practicante de dicha fe.

Gustó de practicar algunos deportes, entre ellos el alpinismo, el cual convirtió, junto con ayudar a los demás, en sus actividades favoritas.

Pier Giorgio Frassati es conocido como patrono de la Confraternidad Católica Italiana, de los Jóvenes de Azione Cattolica Italiana, así como de los jóvenes de la Comunidad del Cordero.

Pier Giorgio Frassati, alpinista italiano que fue canonizado por el Papa León XIV (FILIPPO MONTEFORTE / AFP)

¿Cuántos años tenía Pier Giorgio Frassati?

Pier Giorgio Frassati nació el 6 de abril de 1901 en Turín, Italia, y murió el 4 de julio de 1925 en la misma ciudad. Por ende, al momento de su muerte tenía 24 años de edad.

¿Quién fue la pareja de Pier Giorgio Frassati?

Pier Giorgio Frassati no estuvo casado. Si bien se conoce que estuvo enamorado de Laura Hidalgo, nunca formalizaron una relación.

Pier Giorgio Frassati, alpinista italiano que fue canonizado por el Papa León XIV (Tomada de Internet)

¿Qué signo zodiacal era Pier Giorgio Frassati?

Pier Giorgio Frassati nació un 6 de abril, por lo que de acuerdo con la astrología occidental era del signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tuvo Pier Giorgio Frassati?

Pier Giorgio Frassati no tuvo hijos.

Pier Giorgio Frassati, alpinista italiano que fue canonizado por el Papa León XIV (Tomada de Internet)

¿Qué estudió Pier Giorgio Frassati?

Pier Giorgio Frassati estudió Ingeniería en el Politécnico de Turín, Italia, en donde se especializó en minería .

¿En qué trabajó Pier Giorgio Frassati?

Pier Giorgio Frassati fue un activista social italiano, el cual priorizó ayudar en labores para los más desfavorecidos.

Al respecto, integró organizaciones como “Acción Católica” y la “Sociedad de San Vicente de Paúl”.

Pier Giorgio Frassati fue cofundador del periódico católico “Momento”, el cual seguía los principios del Papa León XIII.

Pier Giorgio Frassati, alpinista italiano que fue canonizado por el Papa León XIV (Tomada de Internet)

Pier Giorgio Frassati fue canonizado en el Vaticano por el Papa León XIV

Pier Giorgio Frassati fue canonizado en el Vaticano por el Papa León XIV el domingo 7 de septiembre de 2025.

Fue en 1981 cuando su cuerpo se trasladó a la Catedral de Turín, Italia, dando cuenta de que su cuerpo se encontraba incorrupto.​

Su familia lo recuerda como alguien que gustó de ayudar en todas las causas sociales, priorizando siempre de ayudar a los pobres y enfermos.

Por ello el Papa León XIV, al canonizar a Pier Giorgio Frassati, instó a recordar su legado como una forma de valorar la vida, ayudando a quienes más lo necesitan.